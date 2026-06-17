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про Kia
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5 438 отзывов
269 новых
30 303 с пробегом
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Новинка года
Плюс 270 миллиметров: Kia Carnival получил версию с высокой крышей
2
17 июня
Новости
Ввоз машин с пробегом в Россию снизился впервые с марта 2025 года
11 июня
Новости
Про бизнес
Стало известно, как подорожал ремонт самых популярных автомобилей с пробегом
1
1
11 июня
Новости
Про бизнес
Haval Jolion и Kia Sonet для Африки провалили краш-тесты
2
10 июня
Новости
Названы самые популярные в РФ автомобили со льготным «утилем»
4
25 мая
Новости
Про бизнес
Больше 40 процентов такси в России старше 10 лет
4
23 мая
Новости
В России упал спрос на автомобили Lada с пробегом
4
21 мая
Новости
Про бизнес
Ввоз машин с пробегом из Южной Кореи в РФ рухнул из-за утильсбора
1
15 мая
Новости
Россияне хотят возвращения BMW больше, чем Skoda и Mercedes-Benz
6
14
14 мая
Новости
Представлен обновлённый Kia Xceed для Европы
1
1
5 мая
Новости
Kia разработала новую полицейскую машину: на электричестве, с дронами и ИИ
3
1 мая
Новости
Видео
Российский рынок автомобилей с пробегом прибавил больше 15 процентов
1
21 апреля
Новости
Про бизнес
1
2
3
4
5
6
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