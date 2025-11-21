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Новости про Kia
Telluride
15 с пробегом
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Подборки
Kia подтвердила разработку пикапа для конкуренции с Toyota Tacoma и Ford Ranger
2
10 апреля
Новости
Новый Kia Telluride получил гибридную установку вместо V6
21 ноября 2025
Новости
Аэропорт Бостона распродаёт 71 автомобиль, забытый на парковке
15 ноября 2025
Новости
Новый Kia Telluride показали вместе с вседорожной версией
3
11 ноября 2025
Новости
Будущий Kia Telluride показали с новых ракурсов
30 октября 2025
Новости
Таким будет новый Kia Telluride: первые официальные изображения
1
22 октября 2025
Новости
Названа дата премьеры нового Kia Telluride
3 октября 2025
Новости
Kia отзовёт почти 463 тысячи кроссоверов Telluride из-за пожароопасных сидений
9 июня 2024
Новости
У владельцев Kia проблема с «паркингом»: отозваны 427 тысяч кроссоверов
29 марта 2024
Новости
У российских дилеров появились новые кроссоверы Kia Telluride, привезённые по параллельному импорту
1
31 мая 2023
Новости
Число отзываемых из-за риска возгорания автомобилей Hyundai и Kia возросло до 853 тысяч
24 марта 2023
Новости
Kia сняла микродраму про Telluride с гонками, папой-героем и детскую пустышку
10 февраля 2023
Новости
Видео
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Kia
Telluride
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