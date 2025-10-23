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Ceed
4,6
909 отзывов
3 442 с пробегом
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В продаже: импортные универсалы вместо «Лады» с «механикой»
6
3 июля
Подборки
Вторичка
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Бодрые автомобили с турбомоторами по цене Lada Vesta Sport
3
6
20 апреля
Подборки
Вторичка
Практично и недорого: топ-6 подержанных пятидверных моделей за 1 000 000 рублей
1
8
23 октября 2025
Подборки
Компактные, но практичные: топ-5 универсалов с пробегом за 1 800 000 рублей
1
3
29 мая 2025
Подборки
Практичные универсалы за 2 500 000 рублей: 6 моделей с пробегом разного размера и возраста
1
4 апреля 2024
Подборки
Вторичка
Хэтчбек гольф-класса по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
22 февраля 2024
Подборки
Вторичка
Универсалы и лифтбеки по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
7
19 октября 2023
Подборки
Вторичка
8 новинок, которые вот-вот приедут в Россию
14 апреля 2019
Подборки
10 машин, которые мы ждём в России в 2019 году
2 января 2019
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