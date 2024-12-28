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Подборки про Kia
Cerato
4,6
423 отзыва
2 262 с пробегом
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Верны традициям: честные истории тех, кто купил «параллельный» Kia K3
3
6
7 июля
Подборки
Тариф «Комфорт»: 6 подержанных седанов гольф-класса за 2 000 000 рублей
1
10
28 декабря 2024
Подборки
Вторичка
Приличный седан гольф-класса вместо «китайца»: 5 моделей с пробегом за 2 000 000 рублей
1
1
12 января 2024
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Kia
Cerato
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