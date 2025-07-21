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Подборки про Kia
K5
4,7
60 отзывов
27 новых
1 558 с пробегом
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Вторичка
В продаже: 5 «доутильных» иномарок с заводским газовым оборудованием
4
8 июля
Подборки
Вторичка
Почти не ломаются? Топ-6 надёжных пятилетних седанов из Кореи
7
2
21 июля 2025
Подборки
Традиции или новизна? Топ-6 бизнес-седанов с пробегом за 2 500 000 рублей
2
7
27 февраля 2025
Подборки
«Трёхлетка» бизнес-класса по цене нового китайского седана: 6 моделей за 2 300 000 рублей
6
20 апреля 2023
Подборки
Новый седан Kia K5 или практичный лифтбек с пробегом: 5 альтернатив с вторичного рынка
1
10 сентября 2021
Подборки
Вторичка
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Подборки
Kia
K5
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