Европу лишат бензинового Porsche Macan из-за проблем с кибербезопасностью

Porsche Macan вышел в 2014 году и в последний раз обновлялся в 2021-м. Его дальнейшая модернизация для соответствия будущим правилам UNECE WP.29 обошлась бы компании слишком дорого. Если же она продолжит продавать модель в её нынешнем виде, за каждый экземпляр придётся заплатить штраф до 30 тысяч евро.

Таким образом, Porsche Macan исчезнет с рынков 27 государств, входящих в объединение ЕС. При этом в прочих европейских странах, а также на других рынках кроссовер продержится ещё некоторое время.

Для бренда это должно быть серьёзным ударом: в октябре Macan был его бестселлером. Всего, по данным исследовательской фирмы Dataforce, за первые 10 месяцев текущего года компания продала в Европе около 20 тысяч экземпляров вседорожника.

При этом в том же 2024 году выйдет новый, полностью электрический Macan. Разработанная совместно с Audi модель построена на архитектуре Premium Platform Electric. Она станет первой из целого ряда батарейных новинок Porsche, в число которых также входят спорткар на замену семейству 718, Cayenne и флагман с кодовым обозначением K1, который совместит черты седана и кроссовера, получит трёхрядный салон и продвинутый «автопилот».