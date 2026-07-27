Zeekr доработает свои машины после того, как путешественник на 9X застрял в Казахстане

Компания Zeekr объявила о плане изменить собственную политику блокировок бортовой электроники автомобилей после того, как из-за неё китайский путешественник застрял в Казахстане. Как пишет CarNewsChina, со специально выпущенным обновлением такая блокировка перестанет быть прерогативой производителя: в её настройках сможет участвовать и пользователь.
- Автоматическую блокировку отдельных функций автомобиля при пересечении границы Китая компания Zeekr использует, согласно официальному сообщению, для противодействия «серому» экспорту, угону автомобилей и контрабанды.
- Вскоре в официальном приложении Zeekr появится возможность отключения этих блокировок, хотя пока компания не поясняет, как именно она будет реализована. Кроме того, в приложение добавят генератор паролей, чтобы пользователь при необходимости мог самостоятельно создать код разблокировки.
- Издание уточняет, что дальние поездки на автомобилях в последнее время становятся трендом среди китайских автовладельцев, и ожидается, что со временем число визитов за пределы КНР за рулём будет только расти.
Об инциденте с кроссовером Zeekr 9X в Казахстане стало известно несколько дней назад. Его владелец, путешественник из КНР, примерно на 30 часов остался без ряда важных функций. Компания уже принесла ему официальные извинения.
Посещали зарубежные страны на своём автомобиле?
Да, было дело
Пока нет, но планирую
Предпочитаю другие способы путешествий
Подождите
Новости загружаются