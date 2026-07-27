Zeekr доработает свои машины после того, как путешественник на 9X застрял в Казахстане

Вскоре в официальном приложении Zeekr появится возможность отключения этих блокировок, хотя пока компания не поясняет, как именно она будет реализована. Кроме того, в приложение добавят генератор паролей, чтобы пользователь при необходимости мог самостоятельно создать код разблокировки.