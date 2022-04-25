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Загадочный Renault для России, параллельный импорт машин и Лада, которая могла стать законодателем мировой моды. Главное за день

Что случилось в понедельник, 25 апреля 2022 года
Новости

Добрый вечер! Минпромторг составил перечень товаров иностранных брендов, которые допустили для параллельного («серого») импорта в РФ. В список попали автомобили различных марок, двигатели и запчасти, а также шины крупных производителей. Но это ещё не все важные новости на сегодня, так что переходим к другим событиям и классным статьям Журнала Авто.ру.

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Тест: Haval F7 против Geely Atlas Pro

Оба этих кроссовера уже не полностью китайские — и Haval F7, и Geely Atlas Pro в разное время успешно натурализовались в союзном государстве. А ещё обе машины недавно обновились, но по разной программе. И какая модель интереснее? Отвечаем после сравнительного теста.

Немного важных новостей

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Столичный эксперимент, в ходе которого водителям разрешат съезжать на обочины после ДТП, может стать первым шагом в череде послаблений для тех, кто нарушил порядок оформления аварий. Изменения, скорее всего, внесут и в федеральное законодательство — в правительство уже направлен соответствующий законопроект. Разбираемся, почему эксперты называют эти нововведения очень нужными и как они могут упростить жизнь водителям.

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Редкий советский или российский автомобиль становился образцом для всеобщего подражания. Уникальный концепт-кар Лада Родстер им тоже не стал, хотя у него были все шансы оказаться законодателем мировой моды. Рассказываем про самые интересные особенности, возможно, лучшего концепта АвтоВАЗа.

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