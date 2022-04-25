Загадочный Renault для России, параллельный импорт машин и Лада, которая могла стать законодателем мировой моды. Главное за день

Столичный эксперимент, в ходе которого водителям разрешат съезжать на обочины после ДТП, может стать первым шагом в череде послаблений для тех, кто нарушил порядок оформления аварий. Изменения, скорее всего, внесут и в федеральное законодательство — в правительство уже направлен соответствующий законопроект. Разбираемся, почему эксперты называют эти нововведения очень нужными и как они могут упростить жизнь водителям.

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Редкий советский или российский автомобиль становился образцом для всеобщего подражания. Уникальный концепт-кар Лада Родстер им тоже не стал, хотя у него были все шансы оказаться законодателем мировой моды. Рассказываем про самые интересные особенности, возможно, лучшего концепта АвтоВАЗа.

