Загадочный Renault для России, параллельный импорт машин и Лада, которая могла стать законодателем мировой моды. Главное за день

Добрый вечер! Минпромторг составил перечень товаров иностранных брендов, которые допустили для параллельного («серого») импорта в РФ. В список попали автомобили различных марок, двигатели и запчасти, а также шины крупных производителей. Но это ещё не все важные новости на сегодня, так что переходим к другим событиям и классным статьям Журнала Авто.ру.
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От Хуньцы до Изетты: объявления недели на Авто.ру
В нашей традиционной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру — китайский «убийца Ауруса», крутые «американцы», новенькие «Жигули» 1978 года и другие автомобили, которые не оставят вас равнодушными. Смотрите, приценивайтесь и голосуйте за лучшую машину недели!
Тест: Haval F7 против Geely Atlas Pro
Оба этих кроссовера уже не полностью китайские — и Haval F7, и Geely Atlas Pro в разное время успешно натурализовались в союзном государстве. А ещё обе машины недавно обновились, но по разной программе. И какая модель интереснее? Отвечаем после сравнительного теста.
Немного важных новостей
- Рассекречена внешность нового Renault Logan Stepway для России.
- Новую Lada Vesta уже выпускают, но пока в небольшом количестве.
- В Бельгии застряли 8000 премиальных автомобилей для РФ, которые не могут отправить из-за санкций.
- В России вырос спрос на автомобили с Ближнего Востока.
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Столичный эксперимент, в ходе которого водителям разрешат съезжать на обочины после ДТП, может стать первым шагом в череде послаблений для тех, кто нарушил порядок оформления аварий. Изменения, скорее всего, внесут и в федеральное законодательство — в правительство уже направлен соответствующий законопроект. Разбираемся, почему эксперты называют эти нововведения очень нужными и как они могут упростить жизнь водителям.
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Редкий советский или российский автомобиль становился образцом для всеобщего подражания. Уникальный концепт-кар Лада Родстер им тоже не стал, хотя у него были все шансы оказаться законодателем мировой моды. Рассказываем про самые интересные особенности, возможно, лучшего концепта АвтоВАЗа.
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Есть одна проблема, которая, кажется, всегда будет преследовать автолюбителей — ржавчина. Почему машины ржавеют, как с этим бороться и можно ли убрать коррозию своими руками? Отвечаем на все вопросы!
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