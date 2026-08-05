За внешность будущих моделей Nissan будет отвечать дизайнер первого Juke

Компания Nissan объявила о кадровых перестановках: 1 октября Мэтью Уивер сменит на посту главного дизайнера бренда Альфонсо Альбайса. Альбайс уходит в отставку после 38 лет работы в Nissan.
- Альбайс, присоединившийся к дизайнерской команде Nissan в 1988 году, руководил разработкой Nissan Z и курировал создание электромобиля Ariya. Уивер, который работает в Nissan с 2001 года, в числе прочего известен как автор спорного дизайна Juke первого поколения.
- Альбайс возглавлял глобальный отдел дизайна Nissan на протяжении 10 лет и был первым неяпонским руководителем этого направления. Его проектам были характерны лаконичные, но выразительные дизайнерские решения — в пример приводятся Infiniti J30, QX50 и концепт Prototype 9 2017 года. Из официального заявления Nissan следует, что Альбайс не сразу покинет компанию: до конца текущего года он останется в качестве советника, чтобы помочь Уиверу адаптироваться к новой должности.
- Уивер, выходец из Ford и Volkswagen, возглавлял команду дизайнеров Nissan в Лондоне, прежде чем перейти в глобальную штаб-квартиру в Японии в 2025 году. В числе его работ, помимо первого Juke, значится популярный на европейском рынке Qashqai.
Ранее этим летом стало известно о том, что Nissan остановил разработку батарейной версии кроссовера Qashqai. Решение принято в рамках стратегии по сокращению расходов, а также из-за неопределённости электрорынка.
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