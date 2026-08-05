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За внешность будущих моделей Nissan будет отвечать дизайнер первого Juke

Мэтью Уивер сменит Альфонсо Альбайса на посту главного дизайнера японской марки
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Мэтью Уивер. Фото: Nissan

Компания Nissan объявила о кадровых перестановках: 1 октября Мэтью Уивер сменит на посту главного дизайнера бренда Альфонсо Альбайса. Альбайс уходит в отставку после 38 лет работы в Nissan.

  • Альбайс, присоединившийся к дизайнерской команде Nissan в 1988 году, руководил разработкой Nissan Z и курировал создание электромобиля Ariya. Уивер, который работает в Nissan с 2001 года, в числе прочего известен как автор спорного дизайна Juke первого поколения. 

Nissan Juke первого поколения, дизайн которого приписывают Мэтью Уиверу

  • Альбайс возглавлял глобальный отдел дизайна Nissan на протяжении 10 лет и был первым неяпонским руководителем этого направления. Его проектам были характерны лаконичные, но выразительные дизайнерские решения — в пример приводятся Infiniti J30, QX50 и концепт Prototype 9 2017 года. Из официального заявления Nissan следует, что Альбайс не сразу покинет компанию: до конца текущего года он останется в качестве советника, чтобы помочь Уиверу адаптироваться к новой должности. 
  • Уивер, выходец из Ford и Volkswagen, возглавлял команду дизайнеров Nissan в Лондоне, прежде чем перейти в глобальную штаб-квартиру в Японии в 2025 году. В числе его работ, помимо первого Juke, значится популярный на европейском рынке Qashqai.

Ранее этим летом стало известно о том, что Nissan остановил разработку батарейной версии кроссовера Qashqai. Решение принято в рамках стратегии по сокращению расходов, а также из-за неопределённости электрорынка.

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#Дизайн#Nissan#Juke
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Комментарии
Комментарии1
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33 мин. назад
Азиатский взгляд на дизайн авто и так вызывает отвращение, а тут ещё и этот Джук подключается. Точно до тошноты доведут русского человека.
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