За внешность будущих моделей Nissan будет отвечать дизайнер первого Juke

Альбайс возглавлял глобальный отдел дизайна Nissan на протяжении 10 лет и был первым неяпонским руководителем этого направления. Его проектам были характерны лаконичные, но выразительные дизайнерские решения — в пример приводятся Infiniti J30, QX50 и концепт Prototype 9 2017 года. Из официального заявления Nissan следует, что Альбайс не сразу покинет компанию: до конца текущего года он останется в качестве советника, чтобы помочь Уиверу адаптироваться к новой должности.