За довоенный родстер BMW заплатили цену четырёх новых M3

Участвовал ли в гонках именно этот экземпляр, не уточняется: история автомобиля задокументирована с 1950 года. Последние восемь лет автомобиль реставрировали, и аукционисты утверждают, что сейчас спорткар выглядит лучше, чем новый. Восстановлены как кузов и интерьер, так и силовой агрегат. С момента завершения работ автомобиль проехал только 30 километров, однако до финишной сборки двигатель 20 часов проработал на испытательном стенде, поэтому считается обкатанным.