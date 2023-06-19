За довоенный родстер BMW заплатили цену четырёх новых M3

На аукционе Car&Classic завершена сделка по продаже BMW 328 выпуска 1938 года. Редкий довоенный родстер оценили в 410 тысяч евро — это более чем вчетверо дороже новой BMW M3 Competition. Столь высокая ставка связана как с редкостью модели, так и с состоянием конкретного экземпляра.
- BMW 328 считается одним из самых титулованных автомобилей 1930-х. Родстер оснащали двухлитровым двигателем с отдачей всего около 80 л.с., но сочетание лёгкости и инновационных конструкционных решений обеспечило модели множество побед в самых известных гонках того времени, включая «24 часа Ле-Мана» и Mille Miglia в соответствующих классах.
- Участвовал ли в гонках именно этот экземпляр, не уточняется: история автомобиля задокументирована с 1950 года. Последние восемь лет автомобиль реставрировали, и аукционисты утверждают, что сейчас спорткар выглядит лучше, чем новый. Восстановлены как кузов и интерьер, так и силовой агрегат. С момента завершения работ автомобиль проехал только 30 километров, однако до финишной сборки двигатель 20 часов проработал на испытательном стенде, поэтому считается обкатанным.
- Соответственно, новый владелец раритета сможет участвовать на нём во всех признанных ралли классических автомобилей — например, актуальной версии Mille Miglia, Le Mans Classic и прочих тематических мероприятиях.
- Всего BMW выпустила 464 экземпляра 328-й, но считается, что до наших дней дошло не более двухсот.
Ещё один необычный спорткар немецкого происхождения выставляли на продажу на этом аукционе в начале июня. Это Porsche 356 с уникальным кузовом работы аргентинского мастера Альдо Борги. Ставки достигли 137 тысяч евро, но сделка не состоялась.
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