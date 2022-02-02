За уникальный Bugatti могут заплатить 260 миллионов рублей, но он ненастоящий

На аукционе Artcurial, который пройдёт 18 марта в Париже, выставят на торги уникальный Bugatti Type 57. Выглядит он как автомобиль 1935 года, но построен в 2013‑м: это современная реплика знаменитого концепт-кара Bugatti Aerolithe, созданного в единственном экземпляре и бесследно исчезнув­шего вскоре после публичного дебюта. Аукционисты предполагают, что реплика, несмотря на современное происхождение, сменит владельца за цену от 1,5 до 3 миллионов евро (от 130 до 260 миллионов рублей).