За уникальный Bugatti могут заплатить 260 миллионов рублей, но он ненастоящий

На аукционе Artcurial, который пройдёт 18 марта в Париже, выставят на торги уникальный Bugatti Type 57. Выглядит он как автомобиль 1935 года, но построен в 2013‑м: это современная реплика знаменитого концепт-кара Bugatti Aerolithe, созданного в единственном экземпляре и бесследно исчезнувшего вскоре после публичного дебюта. Аукционисты предполагают, что реплика, несмотря на современное происхождение, сменит владельца за цену от 1,5 до 3 миллионов евро (от 130 до 260 миллионов рублей).
- Концептуальное купе разработано лично Жаном Бугатти и официально именовалось Coupe Aerodynamic. Конструктор с этим спорткаром экспериментировал над автомобильной аэродинамикой: обтекаемости подчинены как компоновка купе со сдвинутым назад и опущенным вниз салоном, так и округлые формы кузова в целом, перекликающиеся с популярным тогда стилем ар-деко.
- Впервые необычный спорткар показали на автосалоне в Париже в 1935 году, однако по одной из версий особого внимания публики он не привлёк, и коммерческого смысла продолжать проект Бугатти не увидел. Принято считать, что компания вернула Aerolithe на завод и разобрала на запчасти, которые позже были использованы для создания других моделей серии Type 57.
- Тем не менее позже этот концепт послужил источником вдохновения для создания ещё одной знаменитой модели — Bugatti Type 57SC Atlantic. Компания построила только четыре таких спорткара, и один из них также бесследно пропал, но уже в 1941 году. Если этот автомобиль обнаружат, он может стать самым дорогим транспортным средством в истории автопрома в целом.
- Что касается реплики, то построил её реставратор Дэвид Грейнджер из Онтарио. В своей работе он опирался на оригинальные документы, до наших дней которых дошло очень мало — 11 изображений и два чертежа. Базируется реплика на шасси Type 57, у которого аутентичными сохранились рама, двигатель, трансмиссия и задняя ось. На постройку копии с использованием технологий Bugatti 1930‑х годов ушло семь лет.
В декабре прошлого года в интернете были опубликованы фотографии деталей одного из Bugatti Type 57 — автор утверждал, что это фрагменты разобранного Type 57SC Atlantic, который пропал в годы Второй мировой. Однако позже выяснилось, что это мистификация.
Любопытная история, верно?
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