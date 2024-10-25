За редчайший Mercedes-Benz предлагают миллион долларов, но он ненастоящий

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за раритетный Mercedes-Benz 500K выпуска 1934 года с необычной судьбой. Сейчас автомобиль «носит» кузов Special Roadster: таких компания собрала лишь 29 за всю историю модели. Однако с конвейера этот 500K сошёл с другим кузовом, гораздо более распространённым Cabriolet B. Несмотря на относительную неоригинальность раритета, за него уже предлагают 1 002 000 долларов, а до конца торгов ещё 4 дня.
- Особенностью одного из самых роскошных Mercedes-Benz 1930-х был двигатель — пятилитровая «восьмёрка» с механическим нагнетателем, который включался при полном нажатии педали газа. Без наддува мотор генерировал около 100 сил, с нагнетателем мощность вырастала до 160 сил. 500K был способен набирать более 160 км/ч.
- Выставленный на продажу экземпляр впервые обрёл владельца в Нидерландах в октябре 1934 года. В ходе Второй мировой автомобиль получил значительные повреждения кузова и в таком состоянии в 1960-х был выкуплен владельцем одного из европейских музеев, который и оплатил изготовление нового. Музей ликвидировали в 2012-м, распродав коллекцию, и Mercedes-Benz 500K переправили в США.
- Здесь в период до 2018 года шла углублённая реставрация раритета, в ходе которой его снабдили кузовом типа Special Roadster с характерным удлинённым задним свесом и запасным колесом, размещённым не на крыле, а под кузовными панелями кормы. Кроме того, автомобиль из четырёхместного превратился в двухместный.
- Известно также о модернизации двигателя, объём которого увеличился до 5,1 литра, и о полной реставрации интерьера, который заново перешили кожей.
В ближайший уик-энд с молотка уйдёт ещё один необычный Mercedes-Benz на этом шасси — единственное в своём роде купе 500K, которое в 1935 году построили для заводского гонщика Рудольфа Караччиолы. Оценивают автомобиль, несмотря на плачевное состояние, в диапазоне от 4 до 6 миллионов долларов, тогда как обычные 500K стоят, как правило, от полутора до двух.
Можно так обращаться с классикой?
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