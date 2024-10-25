За редчайший Mercedes-Benz предлагают миллион долларов, но он ненастоящий

Здесь в период до 2018 года шла углублённая реставрация раритета, в ходе которой его снабдили кузовом типа Special Roadster с характерным удлинённым задним свесом и запасным колесом, размещённым не на крыле, а под кузовными панелями кормы. Кроме того, а втомобиль из четырёхместного превратился в двухместный.

Известно также о модернизации двигателя, объём которого увеличился до 5,1 литра, и о полной реставрации интерьера, который заново перешили кожей.

В ближайший уик-энд с молотка уйдёт ещё один необычный Mercedes-Benz на этом шасси — единственное в своём роде купе 500K, которое в 1935 году построили для заводского гонщика Рудольфа Караччиолы. Оценивают автомобиль, несмотря на плачевное состояние, в диапазоне от 4 до 6 миллионов долларов, тогда как обычные 500K стоят, как правило, от полутора до двух.