Южная Корея запретила поставлять в РФ литий-ионные аккумуляторы

Эксперты издания уточняют, что поставки компонентов из Южной Кореи можно сохранить даже на фоне санкций — к примеру, посредством усложнения логистической цепочки за счёт третьих стран. Кроме того, власти страны могут дать заводу Enertech особое разрешение

при условии, что его продукция не имеет двойного назначения.