Южная Корея запретила поставлять в РФ литий-ионные аккумуляторы

Власти Южной Кореи расширили санкции против России: вслед за Евросоюзом страна ввела запрет на поставки в РФ литий-ионных аккумуляторов и их компонентов. По данным «Коммерсанта», серьёзнее всего запрет скажется на компании «Рэнера», которая вместе с корейской Enertech реализует проект по локализации выпуска батарей в нашей стране. Соответственно, сложности могут возникнуть у потенциальных партнёров проекта — заводов «Москвич» и «Автотор», а также у разработчиков электрокара «Атом».
- Enertech, как и «Рэнера», входит в структуры корпорации «Росатом» — о выкупе корейского производителя стало известно весной прошлого года. С корейского завода в Россию поставляются ячейки и модули для сборки литий-ионных аккумуляторов.
- В 2023 году «Рэнера» заключила СПИК на производство тяговых батарей, выпуск которых, согласно контракту, планируется организовать в Калининграде. Среди потенциальных покупателей этих батарей называли столичный завод «Москвич». Кроме того, на продукцию «Рэнеры» рассчитывает «Автотор», развивающий собственное направление электромобилей. Модели бренда «АмберАвто» и другие электрокары калининградской сборки должны в перспективе получить высокий уровень локализации, в том числе за счёт отечественных аккумуляторов.
- Наконец, «Рэнера» участвует в разработке отечественного батарейного хэтчбека «Атом», которому уже обещан 77-киловаттный аккумулятор. Массовая сборка пятидверки должна стартовать в следующем году.
- Эксперты издания уточняют, что поставки компонентов из Южной Кореи можно сохранить даже на фоне санкций — к примеру, посредством усложнения логистической цепочки за счёт третьих стран. Кроме того, власти страны могут дать заводу Enertech особое разрешение при условии, что его продукция не имеет двойного назначения.
Ранее Южная Корея ввела запрет на поставки в Россию автомобилей с двигателями объёмом свыше 2 литров. В этом случае также возможны исключения — например, если соглашение о поставках было достигнуто до расширения санкций.
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Иллюстрация на обложке: Рэнера