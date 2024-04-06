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Япония запретила поставку моторных масел и аккумуляторов в Россию

Как повлияют новые санкции на российский автопром, пока не уточняется
Новости
6

Власти Японии расширили санкции против России: в список товаров, запрещённых к экспорту, добавлены 164 позиции. В него попали, к примеру, масла для автомобильных двигателей и различные аккумуляторы.

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  • Из Японии в Россию теперь запрещено поставлять литий-ионные и никель-металл-гидридные батареи. В начале марта вслед за странами Евросоюза аналогичный запрет ввела Южная Корея.
  • Эксперты отрасли тогда отмечали, что ограничения, введённые корейскими властями, могут негативно сказаться на развитии одного из проектов Росатома. Входящая в структуры концерна фирма «Рэнера» планирует наладить в нашей стране производство локализованных батарей, а непосредственным участником этого проекта является корейская компания Enertech. Соответственно, окажется затруднена дальнейшая локализация выпуска электрических «Москвичей» и собственного батарейного транспорта калининградского «Автотора», а также подготовка к массовому выпуску электрокара «Атом». Расширение японских санкций, вероятнее всего, наиболее заметно отразится на рынке расходных материалов и запчастей для электромобилей.
  • Под новые японские санкции попали также некоторые виды сырья, трубы для нефтепроводов и несколько категорий плавсредств, включая яхты и плавучие буровые платформы.

Летом прошлого года Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также электрокаров и гибридов. По состоянию на октябрь-2023 объёмы поставок машин из страны уменьшились на 47% год к году.

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#Электрокары#Санкции
Комментарии
Комментарии6
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6 апреля 2024
А кого волнуют их запреты?!Все равно привезут
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1
8 апреля 2024
Оранжевый хэтчбек, но мы уже будем платить в два раза больше
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4
9 апреля 2024
Оранжевое купе, мы и так будем платить в 3+ раза больше!
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8 апреля 2024
это в очередной раз больше ударит по их внутреннему рынку, потому что старые гибридные тачки будет ещё сложнее продать.
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6
8 апреля 2024
Повезло Китайцем
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2
6 сентября 2025
Давно пора научиться в государственном масштабе просто копировать интересные технологии, особенно из недружественных стран. А самураев вообще оставить без рыбы...
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