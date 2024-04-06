Япония запретила поставку моторных масел и аккумуляторов в Россию

Из Японии в Россию теперь запрещено поставлять литий-ионные и никель-металл-гидридные батареи. В начале марта вслед за странами Евросоюза аналогичный запрет ввела Южная Корея.

Эксперты отрасли тогда отмечали, что ограничения, введённые корейскими властями, могут негативно сказаться на развитии одного из проектов Росатома. Входящая в структуры концерна фирма «Рэнера» планирует наладить в нашей стране производство локализованных батарей, а непосредственным участником этого проекта является корейская компания Enertech. Соответственно, окажется затруднена дальнейшая локализация выпуска электрических «Москвичей» и собственного батарейного транспорта калининградского «Автотора», а также подготовка к массовому выпуску электрокара «Атом». Расширение японских санкций, вероятнее всего, наиболее заметно отразится на рынке расходных материалов и запчастей для электромобилей.

Под новые японские санкции попали также некоторые виды сырья, трубы для нефтепроводов и несколько категорий плавсредств, включая яхты и плавучие буровые платформы.

Летом прошлого года Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также электрокаров и гибридов. По состоянию на октябрь-2023 объёмы поставок машин из страны уменьшились на 47% год к году.