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Британские учёные обвинили водородное топливо в нагреве атмосферы

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Дмитрий Елизаров

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Водород, который используется в составе электромобильных топливных элементов, нагревает атмосферу в 11 раз сильнее, чем углекислый газ. Об этом говорится в исследовании британского департамента энергетики. Тем не менее, несмотря на эти подсчёты, водородное топливо признали гораздо более безопасным для окружающей среды, чем ископаемое.

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  • Использование водорода в качестве составляющей для химической реакции, в результате которой генерируется электричество, не образует вредных выбросов. Единственным физическим результатом работы топливных элементов является чистая вода как соединение водорода и кислорода.
  • Однако учёные подсчитали, что с расширением практического применения водорода он неизбежно будет просачиваться в атмосферу. Источниками утечки будут служить как баки, в которых газ хранится в сжатом виде (такие обычно стоят на водородомобилях), так и установки криогенного хранения. Кроме того, водород может попадать в атмосферу через клапаны использующих этот газ установок и при вентиляции их систем. Всего потери водорода составляют до 1,5% объёма, а на долю транспорта с топливными элементами придётся до половины этого количества.
  • Попадая в атмосферу, водород усиливает парниковый эффект. Это связано с химической активностью газа: он, к примеру, связывает окислители, расщепляющие метан — этот газ считается одним из источников парникового эффекта. Кроме того, водород увеличивает объёмы озона и водяного пара. 
  • Тем не менее, по мнению учёных, замещение выбросов углекислого газа на водород всё равно окажет благотворное воздействие на атмосферу планеты: водородное топливо названо в десятки раз более безопасным.

Производителем, который наиболее активно продвигает водород в качестве источника энергии для транспорта, считается Toyota. Компания не только серийно выпускает водородомобиль Mirai, но и изучает возможности использования водорода как моторного топлива. Однако о топливных элементах как перспективном направлении ранее заявляли и другие бренды — например, Hyundai и BMW.

Использование водорода поможет борьбе за чистоту атмосферы?

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