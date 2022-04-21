Британские учёные обвинили водородное топливо в нагреве атмосферы

Однако учёные подсчитали, что с расширением практического применения водорода он неизбежно будет просачиваться в атмосферу. Источниками утечки будут служить как баки, в которых газ хранится в сжатом виде (такие обычно стоят на водородомобилях), так и установки криогенного хранения. Кроме того, водород может попадать в атмосферу через клапаны использующих этот газ установок и при вентиляции их систем. Всего потери водорода составляют до 1,5% объёма, а на долю транспорта с топливными элементами придётся до половины этого количества.