Японцы сделают производство водорода в три раза дешевле

Японские компании ENEOS (входит в корпорацию JXTG Nippon Oil & Energy) и Chiyoda планируют производить водород в три раза дешевле за счёт постройки завода с новой технологией добычи газа.
- Сейчас в Японии выработка водорода стоит 10 долларов за 1 кг. К 2030 году собираются снизить эту цифру до 3 долларов.
- Метод добычи водорода, разработанный компаниями, подразумевает электролиз воды и толуола одновременно, а не посредством отдельных процессов с образованием метилциклогексана (C7H14). Такое упрощение вдвое сокращает капиталовложения в оборудование.
- Вместо доставки охлаждённого до абсолютного нуля водорода в специальных контейнерах ENEOS и Chiyoda предлагают перегонять метилциклогексан при температуре окружающей среды на электростанции и уже на месте из него вырабатывать водород.
- Пока технология не позволяет выйти на большие мощности, но уже к 2025 году планируется создать установки на 500 кВт.
- Одним из перспективных регионов для постройки завода рассматривается Австралия. В частности, на южном континенте легко добывать электричество с помощью солнечных батарей, а это важно для проектов ENEOS и Chiyoda — компании намеревались получать энергию при помощи возобновляемых источников.
- Завод нового типа должен будет производить до 300 000 тонн водорода в год. Это 10% от запланированной Японией выработки 3 миллионов тонн водорода к 2030 году и по мощности примерно соответствует ядерному реактору.
- Водородомобили всё активнее заявляют о своей готовности потеснить конкурентов с ДВС и электрокары. Недавно французский стартап Hopium представил первый прототип своего водородного седана Machina, который назвали Alpha 0. Это 500-сильный автомобиль, способный разгоняться до 230 км/ч и проезжать без дозаправки до 1000 километров.
Что перспективнее — водородомобили или электрокары?
Водородомобили — они дальнобойнее
Электрокары — они безопаснее
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