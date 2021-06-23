Японцы сделают производство водорода в три раза дешевле

Японские компании ENEOS (входит в корпорацию JXTG Nippon Oil & Energy) и Chiyoda планируют производить водород в три раза дешевле за счёт постройки завода с новой технологией добычи газа.

Сейчас в Японии выработка водорода стоит 10 долларов за 1 кг. К 2030 году собираются снизить эту цифру до 3 долларов.

Метод добычи водорода, разработанный компаниями, подразумевает электролиз воды и толуола одновременно, а не посредством отдельных процессов с образованием метил­циклогексана (C7H14). Такое упрощение вдвое сокращает капитало­вложения в оборудование.

Вместо доставки охлаждённого до абсолютного нуля водорода в специальных контейнерах ENEOS и Chiyoda предлагают перегонять метил­циклогексан при температуре окружающей среды на электростанции и уже на месте из него вырабатывать водород.

Пока технология не позволяет выйти на большие мощности, но уже к 2025 году планируется создать установки на 500 кВт.

Одним из перспективных регионов для постройки завода рассматри­вается Австралия. В частности, на южном континенте легко добывать электричество с помощью солнечных батарей, а это важно для проектов ENEOS и Chiyoda — компании намеревались получать энергию при помощи возобновляемых источников.

Завод нового типа должен будет производить до 300 000 тонн водорода в год. Это 10% от запланиро­ванной Японией выработки 3 миллионов тонн водорода к 2030 году и по мощности примерно соответствует ядерному реактору.

Водородомобили всё активнее заявляют о своей готовности потеснить конкурентов с ДВС и электрокары. Недавно французский стартап Hopium представил первый прототип своего водородного седана Machina, который назвали Alpha 0. Это 500-сильный автомобиль, способный разгоняться до 230 км﻿/﻿ч и проезжать без дозаправки до 1000 километров.