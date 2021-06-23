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Японцы сделают производство водорода в три раза дешевле

Метод добычи водорода, разработанный компаниями ENEOS и Chiyoda, подразумевает электролиз воды и толуола одновременно, а не посредством отдельных процессов с образованием метилциклогексана (C7H14)
Новости
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Японские компании ENEOS (входит в корпорацию JXTG Nippon Oil & Energy) и Chiyoda планируют производить водород в три раза дешевле за счёт постройки завода с новой технологией добычи газа.

  • Сейчас в Японии выработка водорода стоит 10 долларов за 1 кг. К 2030 году собираются снизить эту цифру до 3 долларов.
  • Метод добычи водорода, разработанный компаниями, подразумевает электролиз воды и толуола одновременно, а не посредством отдельных процессов с образованием метил­циклогексана (C7H14). Такое упрощение вдвое сокращает капитало­вложения в оборудование.
  • Вместо доставки охлаждённого до абсолютного нуля водорода в специальных контейнерах ENEOS и Chiyoda предлагают перегонять метил­циклогексан при температуре окружающей среды на электростанции и уже на месте из него вырабатывать водород.
  • Пока технология не позволяет выйти на большие мощности, но уже к 2025 году планируется создать установки на 500 кВт.
  • Одним из перспективных регионов для постройки завода рассматри­вается Австралия. В частности, на южном континенте легко добывать электричество с помощью солнечных батарей, а это важно для проектов ENEOS и Chiyoda — компании намеревались получать энергию при помощи возобновляемых источников.
  • Завод нового типа должен будет производить до 300 000 тонн водорода в год. Это 10% от запланиро­ванной Японией выработки 3 миллионов тонн водорода к 2030 году и по мощности примерно соответствует ядерному реактору.
  • Водородомобили всё активнее заявляют о своей готовности потеснить конкурентов с ДВС и электрокары. Недавно французский стартап Hopium представил первый прототип своего водородного седана Machina, который назвали Alpha 0. Это 500-сильный автомобиль, способный разгоняться до 230 км﻿/﻿ч и проезжать без дозаправки до 1000 километров.

Что перспективнее — водородомобили или электрокары?

Водородомобили — они дальнобойнее
Электрокары — они безопаснее

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#Водородомобили#Технологии
Комментарии
Комментарии5
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23 июня 2021
Цена получения водорода - цена условная или принятая чьим либо решением. Принять можно любое решение: допустим-один рубль с понедельника будет 1000$. По законам термодинамики и следствиям Гесса, если при сгорании водорода вы получили 1000000Дж, то для получения того же кол-ва Н2 и О2 вы, минимум, затратите 1000000Дж (энергия-деньги, деньги-энергия), абсолютно любым способом получения. Ну хоть на Солнце слетайте, там его завались.
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28 июня 2021
ездить на водородной бомбе? это очень опасно! водород самый взрывоопасный газ!
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29 июня 2021
Свихнулись совсем, уничтожать воду чтобы получить водород.
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9 июля 2021
Клоун, ты необразованный, водород будет превращаться в воду в двигателе вместо выхлопа. Ну тупой.
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5 июля 2021
ах планируют..ну-ну..Мы тоже планируем..-ну.&shy;.https://www.rb&shy;c.ru/busine…
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