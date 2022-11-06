Электромобили стали заметно дешевле машин с ДВС в Китае, но остаются дороже в Европе и США

Электрические кроссоверы с 2015 года подешевели в Европе вдвое: со 109 506 до 57 461 евро. Аналогичный тренд и в США, где их стоимость упала с 99 874 до 54 026 евро. Однако в Китае подобные модели стоят всего 35 512 евро. Причем если в Европе и США бензиновые аналоги ощутимо дешевле, то в Китае они на 5% дороже.