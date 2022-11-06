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Электромобили стали заметно дешевле машин с ДВС в Китае, но остаются дороже в Европе и США

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Кирилл Малышев

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Исследование JATO показало разнонаправленный тренд по стоимости электромобилей в разных странах. Так, за последние семь лет средняя стоимость «зелёной» машины в Китае снизилась с 66 819 до 31 829 евро, в Европе выросла с 48 942 до 55 821 евро, в США увеличилась с 53 038 до 63 864 евро.

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  • В Поднебесной среднестатистический электромобиль дешевле аналога с бензиновым мотором на 33%. Европейцы же покупают «электрички» на 27% дороже, чем модели с ДВС. А в США переплата достигает 43%.
  • Электрические кроссоверы с 2015 года подешевели в Европе вдвое: со 109 506 до 57 461 евро. Аналогичный тренд и в США, где их стоимость упала с 99 874 до 54 026 евро. Однако в Китае подобные модели стоят всего 35 512 евро. Причем если в Европе и США бензиновые аналоги ощутимо дешевле, то в Китае они на 5% дороже.
  • Эксперты ожидают, что в Китае меры стимулирования спроса на электромобили будут сокращаться, так как их продажи растут значительными темпами. Европа ставит амбициозные цели запретить продажи новых автомобилей с ДВС в 2035 году, поэтому здесь меры господдержки пока будут работать в полную силу.

В 2025 году на заводе «Москвич» должно начаться производство электромобиля собственной разработки. Проект уже запущен, хотя само возрождённое предприятие не собрало пока ни одной машины. План сделать до конца года 600 автомобилей при этом сохраняется.

Купите электромобиль, если он будет дешевле бензинового?

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