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Японцы придумали, как увеличить запас хода электрокаров с помощью нового хладагента

Электрокар с заявленным запасом хода в 200 километров с новым хладагентом сможет проехать ещё 100 километров
Новости
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Японская компания Daikin объявила, что нашла способ увеличить пробег электрокаров на одной зарядке минимум в полтора раза. Для этого, как пишет Nikkei, пришлось всего лишь разработать новый тип хладагента для бортового кондиционера.

  • Новый хладагент выполняет свои функции при более низких, чем раньше, температурах. Таким образом, на охлаждение салона электро­мобиля расходуется меньше энергии. По расчётам Daikin, электрокар с заявленным запасом хода в 200 километров с новым хладагентом сможет проехать ещё 100 километров, то есть в полтора раза больше.
  • В компании ещё обдумывают возможности коммерци­ализации своей разработки. Как отмечает Nikkei, стокило­метровое увеличение запаса хода без вмешатель­ства в конструкцию безусловно окажется привлекатель­ным для производителей электрокаров. Поэтому Daikin может вывести новый хладагент на рынок по цене, превышающей нынешние ставки, — гипотетическая переплата всё равно позволит производителям сэкономить.
  • Daikin считается крупнейшим в мире произво­дителем кондиционеров, однако в автомобильной отрасли на данный момент не присут­ствует. При этом расценивает производство электро­мобилей как перспективное направ­ление. По данным IHS Markit, которые приводит издание, объёмы выпуска электрокаров к 2025 году достигнут почти 12 миллионов единиц, то есть превысят нынешние показатели более чем впятеро.

В начале июля о возможном увеличении пробега электрокаров до 1000 километров объявила компания Volvo. Достичь этого планируется за счёт усовер­шенствования технологий запаса и хранения энергии.

Просто доработать кондиционер — это ж надо, верно?

Да, неожиданно
А чего удивляться, всё логично

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#Электрокары#Технологии
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14 июля 2021
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