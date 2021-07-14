Японцы придумали, как увеличить запас хода электрокаров с помощью нового хладагента

Японская компания Daikin объявила, что нашла способ увеличить пробег электрокаров на одной зарядке минимум в полтора раза. Для этого, как пишет Nikkei, пришлось всего лишь разработать новый тип хладагента для бортового кондиционера.
- Новый хладагент выполняет свои функции при более низких, чем раньше, температурах. Таким образом, на охлаждение салона электромобиля расходуется меньше энергии. По расчётам Daikin, электрокар с заявленным запасом хода в 200 километров с новым хладагентом сможет проехать ещё 100 километров, то есть в полтора раза больше.
- В компании ещё обдумывают возможности коммерциализации своей разработки. Как отмечает Nikkei, стокилометровое увеличение запаса хода без вмешательства в конструкцию безусловно окажется привлекательным для производителей электрокаров. Поэтому Daikin может вывести новый хладагент на рынок по цене, превышающей нынешние ставки, — гипотетическая переплата всё равно позволит производителям сэкономить.
- Daikin считается крупнейшим в мире производителем кондиционеров, однако в автомобильной отрасли на данный момент не присутствует. При этом расценивает производство электромобилей как перспективное направление. По данным IHS Markit, которые приводит издание, объёмы выпуска электрокаров к 2025 году достигнут почти 12 миллионов единиц, то есть превысят нынешние показатели более чем впятеро.
В начале июля о возможном увеличении пробега электрокаров до 1000 километров объявила компания Volvo. Достичь этого планируется за счёт усовершенствования технологий запаса и хранения энергии.
Просто доработать кондиционер — это ж надо, верно?
Да, неожиданно
А чего удивляться, всё логично
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