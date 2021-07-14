Японцы придумали, как увеличить запас хода электрокаров с помощью нового хладагента

Японская компания Daikin объявила, что нашла способ увеличить пробег электрокаров на одной зарядке минимум в полтора раза. Для этого, как пишет Nikkei, пришлось всего лишь разработать новый тип хладагента для бортового кондиционера.

Новый хладагент выполняет свои функции при более низких, чем раньше, температурах. Таким образом, на охлаждение салона электро­мобиля расходуется меньше энергии. По расчётам Daikin, электрокар с заявленным запасом хода в 200 километров с новым хладагентом сможет проехать ещё 100 километров, то есть в полтора раза больше.

В компании ещё обдумывают возможности коммерци­ализации своей разработки. Как отмечает Nikkei, стокило­метровое увеличение запаса хода без вмешатель­ства в конструкцию безусловно окажется привлекатель­ным для производителей электрокаров. Поэтому Daikin может вывести новый хладагент на рынок по цене, превышающей нынешние ставки, — гипотетическая переплата всё равно позволит производителям сэкономить.

Daikin считается крупнейшим в мире произво­дителем кондиционеров, однако в автомобильной отрасли на данный момент не присут­ствует. При этом расценивает производство электро­мобилей как перспективное направ­ление. По данным IHS Markit, которые приводит издание, объёмы выпуска электрокаров к 2025 году достигнут почти 12 миллионов единиц, то есть превысят нынешние показатели более чем впятеро.

В начале июля о возможном увеличении пробега электрокаров до 1000 километров объявила компания Volvo. Достичь этого планируется за счёт усовер­шенствования технологий запаса и хранения энергии.