Экстремальный итальянский спидстер на базе Mazda MX-5 стал легче и мощнее

Аббревиатура NM в названии спидстера расшифровывается как Naked Monopos t o, что можно примерно перевести как «облегчённый одноместник». Поэтому двухместной версии в названии добавили плюс. Вес лишнего сиденья компенсировали материалами: к примеру, часть деталей, которые раньше делали из стеклопластика, теперь выполнены из карбона. Среди них характерные «горбы» за подголовниками, в которых спрятаны дуги безопасности.

Также среди отличий NM+ от донора — более высокие пороги, повышающие жёсткость кузова, полное отсутствие лобового стекла и разделённый пополам интерьер. Кроме того, итальянцы доработали аэродинамику исходного родстера, снабдив его плоскими панелями днища и передним сплиттером.

Шасси MX-5 первого поколения дополнено силовым агрегатом от нынешнего родстера. Это двухлитровый мотор Skyactiv-G, форсированный до 220 л.с. и 225 Нм. Работает он с механической коробкой передач.

Gorgona Cars планирует наладить мелкосерийную сборку таких спидстеров, но цены пока не названы. Одноместную версию компания планировала продавать по 70 тысяч евро без учёта стоимости донора. В 2022 году Concept NM принял участие в установлении мирового рекорда: на автодроме в Модене поклонники MX-5 смогли выстроить колонну из 707 автомобилей.