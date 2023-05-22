Экс-дизайнер Ferrari представил винтажный спидстер в стиле культового Maserati

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В рамках Конкурса элегантности, который прошёл в минувший уик-энд на озере Комо в Италии, свою новую работу представил знаменитый дизайнер Кен Окуяма. Он известен, в частности, по работе над Ferrari Enzo и Porsche 911 (996). Спидстер в винтажном стиле получил название kode61 Birdcage — это отсылка к культовым классическим Maserati, которыми дизайнер вдохновлялся в процессе работы.
Киёюки «Кен» Окуяма помимо авторских работ сотрудничает и с рядом китайских производителей. К примеру, в 2021 году марка Aiways представила кросс-купе U6 с внешностью его работы: электрокар окрестили «китайским Lamborghini Urus».
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