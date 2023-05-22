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Экс-дизайнер Ferrari представил винтажный спидстер в стиле культового Maserati

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Дмитрий Елизаров

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В рамках Конкурса элегантности, который прошёл в минувший уик-энд на озере Комо в Италии, свою новую работу представил знаменитый дизайнер Кен Окуяма. Он известен, в частности, по работе над Ferrari Enzo и Porsche 911 (996). Спидстер в винтажном стиле получил название kode61 Birdcage — это отсылка к культовым классическим Maserati, которыми дизайнер вдохновлялся в процессе работы.

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  • Словом Birdcage («Птичья клетка») за особенности конструкции силовой структуры называли Maserati Tipo 61 — спорткары, которые итальянская компания строила в начале 1960-х для гонок на выносливость. У этих машин Окуяма позаимствовал для своего спидстера как концепцию, так и некоторые дизайнерские черты.
  • Спорткар полностью лишён крыши, а вместо лобового стекла у него только два козырька. Kode61 Birdcage получил акцентированные колёсные арки и необычно заострённый с обеих сторон «фюзеляж», а в силуэте спидстера отчётливо читаются треугольные формы — ещё одна отсылка к форме пространственной рамы Tipo 61. В ретро-стилистике выполнен и интерьер новинки.
  • Никаких технических характеристик своего спидстера Окуяма не привёл, но, вероятнее всего, он базируется на платформе какого-либо существующего суперкара как и предыдущие работы дизайнера. Не исключено, Окуяма использовал в качестве донора Maserati MC20. Уже известно, что kode61 Birdcage будет выпускаться серийно, но тираж спидстера окажется строго ограничен.

Киёюки «Кен» Окуяма помимо авторских работ сотрудничает и с рядом китайских производителей. К примеру, в 2021 году марка Aiways представила кросс-купе U6 с внешностью его работы: электрокар окрестили «китайским Lamborghini Urus».

Стоит запускать такое в серию?

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