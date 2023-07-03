За что можно требовать моральную компенсацию

Итак, в 2019 году столичной автомобилистке пришёл штраф за неоплаченную парковку в Москве в размере 5000 рублей. Однако автомобиль, зафиксированный на стоянке без оплаты, незадолго до нарушения был продан другому человеку, что подтверждалось договором купли-продажи. Кроме того, предыдущая владелица, на которую был составлен административный материал, в тот день вовсе отсутствовала в столице.

Это типичная ситуация: новый владелец не ставит автомобиль на себя и нарушает ПДД, не получая штрафы. Обычно это кончается тем, что предыдущий собственник просто снимает автомобиль с учёта и обращается в ГИБДД с просьбой аннулировать штрафы. Но если инспекция (или другой орган, например, столичный АМПП) отказывается отменить постановления, приходится идти в суд.

В данном случае документы о продаже автомобиля и доказательства физического отсутствия автомобилистки в Москве были предоставлены в суд, где рассматривалась жалоба. Суд доводы заявительницы принял и отменил постановление. То есть подтвердил, что конкретный гражданин никакого нарушения не совершал.

Но в период, пока рассматривалась жалоба, в отношении женщины, которую незаконно привлекли к ответственности, составили ещё один административный материал — о неуплате штрафа в установленный срок. Согласно ст. 23.1 КоАП РФ, это предполагает наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.