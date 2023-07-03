Неверное или незаконное постановление от ГИБДД можно оспорить. Но на доказательство невиновности может уйти много времени, сил и денег, если в деле участвовал профессиональный юрист. Можно ли компенсировать эти затраты и заставить ГИБДД оплатить не только юридические услуги, но и моральный вред? Ответ на этот вопрос дал кассационный суд общей юрисдикции Москвы. Мы разобрались в этом деле, а помогал нам автомобильный юрист Сергей Смирнов.
За что можно требовать моральную компенсацию
Итак, в 2019 году столичной автомобилистке пришёл штраф за неоплаченную парковку в Москве в размере 5000 рублей. Однако автомобиль, зафиксированный на стоянке без оплаты, незадолго до нарушения был продан другому человеку, что подтверждалось договором купли-продажи. Кроме того, предыдущая владелица, на которую был составлен административный материал, в тот день вовсе отсутствовала в столице.
Это типичная ситуация: новый владелец не ставит автомобиль на себя и нарушает ПДД, не получая штрафы. Обычно это кончается тем, что предыдущий собственник просто снимает автомобиль с учёта и обращается в ГИБДД с просьбой аннулировать штрафы. Но если инспекция (или другой орган, например, столичный АМПП) отказывается отменить постановления, приходится идти в суд.
В данном случае документы о продаже автомобиля и доказательства физического отсутствия автомобилистки в Москве были предоставлены в суд, где рассматривалась жалоба. Суд доводы заявительницы принял и отменил постановление. То есть подтвердил, что конкретный гражданин никакого нарушения не совершал.
Но в период, пока рассматривалась жалоба, в отношении женщины, которую незаконно привлекли к ответственности, составили ещё один административный материал — о неуплате штрафа в установленный срок. Согласно ст. 23.1 КоАП РФ, это предполагает наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Почему суд отказал в компенсации
Это дело суд также прекратил, так как постановление о штрафе было признано незаконным. Но свои переживания из-за нового дела и потраченное на разбирательства время автомобилистка решила компенсировать и взыскать с московской казны все понесённые затраты на оплату юристов (36 тысяч рублей), а также причинённый моральный вред, который оценила в 300 000 рублей.
Дело рассматривалось в Тверском районном суде Москвы. В сентябре 2022 года исковые требования были удовлетворены частично. С московских властей взыскали затраты, связанные с оплатой работы юристов. Правда, стоимость их услуг судом была определена всего в 9000 рублей — именно такую сумму судья посчитал разумной.
А вот требование о компенсации морального вреда суд счёл необоснованными. Судья указал, что при вынесении постановления по делу об административном правонарушении (признанного незаконным) каких-либо действий, нарушающих личные неимущественные и имущественные права заявителя, не установлено, а значит и моральный вред причинён не был.
Дело отправили в апелляционный суд, который оставил это решение в силе.
Как кассационный суд вернул компенсацию
Однако следующая инстанция — кассационный суд — решила иначе. Здесь посчитали, что суд первой инстанции, во-первых, не обосновал снижение суммы затрат на юридические услуги, а, во-вторых, незаконно отказал в удовлетворении требования о компенсации морального вреда.
В своём решении кассационный суд опирался на прошлогоднее Постановление Пленума Верховного суда РФ по правилам возмещения морального вреда.
«Отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причинённых нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на компенсацию морального вреда, причинённого действиями, нарушающими его личные неимущественные права», — сказано в Постановлении пленума ВС РФ. Опираясь на это определение, кассационный суд указал, что возможно взыскание компенсации морального вреда, причинённого незаконными решениями органов и лиц, наделённых полномочиями.
В судебной практике считается, что в случае незаконного привлечения к административной ответственности предполагается и наличие нравственных страданий у гражданина. И доказывать нужно лишь сам факт незаконного привлечения к ответственности, а он в данном случае был полностью подтверждён судебным решением по отмене административного постановления.
Какую компенсацию можно получить
Таким образом, гражданин имеет полное право на компенсацию морального вреда, если дело об административном правонарушении было прекращено в связи с отсутствием события или состава правонарушения либо из-за недоказанности обстоятельств.
В итоге кассационный суд отправил дело на новое апелляционное рассмотрение в Тверской суд Москвы. Теперь судьям придётся не только заново оценить издержки заявителя, но и определить размер компенсации морального вреда. Отказать в выплате этой компенсации суд уже не сможет, но какую именно сумму могут присудить автомобилистке, пока неизвестно. Исходя из судебной практики по взысканию морального ущерба в подобных делах, стоит ориентироваться на сумму в размере 5000 рублей — больше российские суды обычно не присуждают.
Важно и то, что создан прецедент — отныне любой автомобилист, получивший незаконный штраф, сможет потребовать компенсацию своих моральных страданий. Правда, гарантировать её никто не может, так как прецеденты в российской судебной практике приживаются постепенно.
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