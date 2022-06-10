Двукратное падение продаж, ограничения по выдаче прав и открытие моста между Россией и Китаем. Главное за день

Спорим, хоть раз в жизни, но вы точно задавались этими вопросами. А почему ЗИЛ, например, 4104, а ГАЗ — всего лишь 53? Как вышло, что наследник «Москвича-412» получил индекс 2140, а не 413? И вообще — почему и зачем в названиях советской, а затем и российской автомобильно-автобусной техники столько цифр? Сейчас всё объясним!

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Идея на выходные: поездка в Суздаль. Этот город во Владимирской области вот-вот отметит своё тысячелетие. На первый взгляд кажется, что поездка в эти края сулит исследование церквей и храмов. Но Суздаль — это ещё и красивая природа, развлечения на любой вкус и трепетная любовь местных жителей к своему наследию. Рассказываем, куда сходить, а также где переночевать и поесть.

