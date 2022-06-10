Двукратное падение продаж, ограничения по выдаче прав и открытие моста между Россией и Китаем. Главное за день

Добрый вечер! Компания Lightyear представила серийную версию «солнцемобиля». Это большой, но лёгкий электрический фастбэк, покрытый пятью квадратными метрами солнечных панелей. Lightyear 0 небыстр, зато может проезжать до 11 тысяч километров в год только за счёт солнечной энергии! Ценник у продвинутой новинки впечатляющий. А теперь — к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Главное: прогноз для российского авторынка
Минпромторг выступил с прогнозом развития ситуации на рынке новых машин. В ведомстве считают, что в 2022 году в нашей стране удастся продать около 750 тысяч автомобилей. Это более чем 50-процентное сокращение объёма продаж по сравнению с результатами прошлого года, когда было реализовано 1,66 миллиона машин.
Все плюсы и минусы Exeed LX
Даже в смутные времена на российском автомобильном рынке ещё осталось место для новинок — это красноречиво демонстрируют китайские бренды. Сегодня речь пойдёт про кроссовер Exeed LX. Мы уже познакомились с этой машиной в общих чертах и даже успели сравнить её c парой конкурентов. А теперь настала пора разобраться во всех плюсах и минусах младшего Иксида.
Немного важных новостей
- Правительство согласилось ограничить получение водительских прав.
- Запущено движение по автомобильному мосту между Россией и Китаем.
- Cadillac представил первый за 20 лет гиперкар для Ле-Мана.
- Выдача автокредитов в России сократилась на 35 процентов.
Почитать перед сном
Спорим, хоть раз в жизни, но вы точно задавались этими вопросами. А почему ЗИЛ, например, 4104, а ГАЗ — всего лишь 53? Как вышло, что наследник «Москвича-412» получил индекс 2140, а не 413? И вообще — почему и зачем в названиях советской, а затем и российской автомобильно-автобусной техники столько цифр? Сейчас всё объясним!
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Идея на выходные: поездка в Суздаль. Этот город во Владимирской области вот-вот отметит своё тысячелетие. На первый взгляд кажется, что поездка в эти края сулит исследование церквей и храмов. Но Суздаль — это ещё и красивая природа, развлечения на любой вкус и трепетная любовь местных жителей к своему наследию. Рассказываем, куда сходить, а также где переночевать и поесть.
Кстати!
Продолжаем разбираться, что содержится в VIN-кодах различных производителей и как их расшифровать. На очереди — Honda.