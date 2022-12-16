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Запасы иномарок в РФ, планы АвтоВАЗа и много китайских новинок для России. Главное за день

Что случилось в пятницу, 16 декабря 2022 года
Новости

Добрый вечер! BMW решила пошутить над размерами фирменных «ноздрей», поэтому компания украсит стенд на Токийском автосалоне гигантской радиаторной решёткой. Кроме того, немцы пообещали представить в Японии какую-то новинку! С нетерпением ждём премьеры, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Запасы иномарок

В России осталось около 20–30 тысяч новых иномарок. При этом на складах практически нет автомобилей средней ценовой категории из Европы, Кореи и Японии. Оставшихся машин дилерам хватит максимум на месяц работы.

Планы АвтоВАЗа

АвтоВАЗ утвердил производственный план на следующий год: в 2023-м предприятие рассчитывает собрать 401 600 автомобилей. Помимо выпускающихся сейчас Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, в наступающем году на конвейер должны вернуться Vesta и Largus.

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