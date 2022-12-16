Запасы иномарок в РФ, планы АвтоВАЗа и много китайских новинок для России. Главное за день

Допустим, у вас есть пикап или небольшой грузовичок, который вы используете исключительно в личных целях. Например, возите кирпичи на собственную дачу. Но ведь это же не легковушка — и по закону он должен регулярно проходить техосмотр. Или нет? Отвечает юрист!

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Фирма Multimatic — наверное, самая тёмная из всех тёмных лошадок автоиндустрии. И несмотря на то, что именно эта компания была ответственна за множество суперкаров различных брендов, вы, скорее всего, ни о каком Мультиматике ничего не слышали. Так давайте же это исправим! Мы изучили историю загадочных канадцев и достали оттуда самые интересные факты.