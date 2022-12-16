Запасы иномарок в РФ, планы АвтоВАЗа и много китайских новинок для России. Главное за день

Добрый вечер! BMW решила пошутить над размерами фирменных «ноздрей», поэтому компания украсит стенд на Токийском автосалоне гигантской радиаторной решёткой. Кроме того, немцы пообещали представить в Японии какую-то новинку! С нетерпением ждём премьеры, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Запасы иномарок
В России осталось около 20–30 тысяч новых иномарок. При этом на складах практически нет автомобилей средней ценовой категории из Европы, Кореи и Японии. Оставшихся машин дилерам хватит максимум на месяц работы.
Планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ утвердил производственный план на следующий год: в 2023-м предприятие рассчитывает собрать 401 600 автомобилей. Помимо выпускающихся сейчас Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, в наступающем году на конвейер должны вернуться Vesta и Largus.
Важные новости
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Допустим, у вас есть пикап или небольшой грузовичок, который вы используете исключительно в личных целях. Например, возите кирпичи на собственную дачу. Но ведь это же не легковушка — и по закону он должен регулярно проходить техосмотр. Или нет? Отвечает юрист!
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