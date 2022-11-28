Мы узнали, сколько машин осталось у дилеров

Сколько машин осталось у дилеров

Запасы новых, официально ввезённых машин на складах продолжают сокращаться — при текущих темпах продаж остатков дилерам хватит на 2–4 месяца торговли. Этот срок варьируется в зависимости от бренда и модели, пояснил директор по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Алексей Стариков. Но преимущественно это касается автомобилей европейских марок. А вот в отношении моделей китайских брендов дилер отмечает отсутствие дефицита: запас машин из КНР на складах хороший и полностью удовлетворяет запросы клиентов.

Все опрошенные представители дилерского сообщества отмечают, что в текущих условиях рынка в оставшиеся месяцы 2022 года падение продаж новых автомобилей только продолжится. А менеджеры по продажам, к которым под видом клиента обращался корреспондент Журнала Авто.ру, рисуют ещё более удручающую картину, говоря о том, что на дилерских складах остались считанные автомобили.

Хуже всего обстоит дело с моделями немецких премиум-брендов. Если у дилеров Mercedes-Benz ещё остаются десятки самых ходовых машин, то в распоряжении продавцов Audi и BMW — лишь отдельные экземпляры некоторых моделей в очень ограниченных количествах. Всего же на складах дилеров по всей стране осталось около 3 тысяч автомобилей этих трёх марок. Ещё хуже ситуация с брендом Lexus: у большинства дилеров машин либо нет вовсе, либо есть только те, что ввезли по неофициальным каналам.

Факт того, что Лексусов у «официалов» практически не осталось, подтверждает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Но и наличие объявлений о продаже Mercedes-Benz не говорит о том, что дилер сможет действительно выдать автомобиль, добавляет эксперт: «По Mercedes-Benz ситуация иная: на складах стоят собранные на заводе автомобили, но компания не знает, что с ними делать, чтобы не нарушить санкции. Продавать в России они их не могут, а куда машины девать — непонятно».

Количество оставшихся у дилеров машин массовых брендов Удалов оценить затруднился. Общие запасы, по оценке эксперта, позволят продавцам торговать ими от месяца до трёх-четырёх, но всё зависит от конкретной марки и точки продаж.

«У разных брендов запас разный. Даже по дилерам Renault ситуация разнится: кто-то машины распродал и уже сменил вывеску, а у кого-то машины ещё есть. Всё зависит от того, как вели себя дилеры. Самый распространённый подход — сразу повысили цены и продают по максимальной стоимости с марта. Продажи в таком случае маленькие, деньги идут на операционные нужды, хозяйственные расходы, зарплатный фонд и т.д. По многим маркам ситуация именно такая», — говорит Удалов.

Обзвон крупных дилеров массовых брендов и анализ количества объявлений о продаже новых автомобилей, размещённых на Авто.ру, показали, что самыми большими стоками обладают корейские производители. На складах Hyundai и Kia почти по 10 тысяч автомобилей, а у каждого дилера в наличии десятки седанов и кроссоверов, включая Seltos, Sorento и даже новый Sportage.

У дилеров Toyota в запасах более трёх тысяч машин, большая часть которых — собранные в России кроссоверы RAV4. Остатки Nissan вдвое меньше, а отдельные дилеры распродают последние экземпляры кроссоверов Qashqai и X-Trail. Аналогичная ситуация у марки Renault, причём сейчас в продаже проще найти живой Logan или Sandero тольяттинской сборки, чем какой-либо из кроссоверов московского производства.

У Mitsubishi, Volkswagen и Mazda на складах осталось не более двух тысяч автомобилей, в основном — кроссоверов. Ещё меньше автомобилей — у Шкоды. И если Outlander третьего поколения, как и CX-5, у большинства дилеров можно подобрать без особых проблем, то запас новых Тигуанов на всю страну не превышает трёх сотен машин, а доступных Skoda Kodiaq и того меньше.