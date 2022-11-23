Завод «Москвич» возобновил выпуск автомобилей: что будут производить и когда начнутся продажи

«Москвич 3» — компактный кроссовер размером с Hyundai Creta. Его длина составляет 4,4 метра, а привод может быть только передним. Судя по данным из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) модели, локализованный вариант будет оснащаться атмосферным двигателем 1.6 (109 л.с. и 150 Нм) в паре с шестиступенчатой механической коробкой либо турбомотором 1.5 (150 л.с., 210 Нм) с «механикой» или вариатором марки Punch. Но сначала будут выпускать только турбированные версии.

Помимо бензинового, завод вскоре начнёт сборку электрического варианта того же вседорожника — он получит название «Москвич 3e». Оснащаться такие машины будут электромотором на 68 л.с. и 340 Нм, а декларируемый запас хода — 410 километров. На первом этапе электромобили составят треть общих объёмов выпуска.