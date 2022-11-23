Завод «Москвич» возобновил выпуск автомобилей: что будут производить и когда начнутся продажи

Завод «Москвич» заработал официально: мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров провели церемонию запуска конвейера столичного предприятия. Выпускать на заводе будут бензиновые и электрические кроссоверы «Москвич 3», продажи которых в столице должны начаться уже в декабре 2022 года — то есть буквально вот-вот. Мы побывали на вернувшемся к жизни предприятии и готовы рассказать всё, что нужно знать о «Москвиче» прямо сейчас.
Какие автомобили выпускает «Москвич»
Пока гамма состоит из единственной модели — «Москвич 3», которая представляет собой китайский кроссовер JAC JS4 с российскими шильдиками и российским VIN-номером. Ещё недавно эти машины поставлялись в Россию официальным дистрибьютором JAC, но сейчас уже не значатся в гамме китайского бренда.
«Москвич 3» — компактный кроссовер размером с Hyundai Creta. Его длина составляет 4,4 метра, а привод может быть только передним. Судя по данным из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) модели, локализованный вариант будет оснащаться атмосферным двигателем 1.6 (109 л.с. и 150 Нм) в паре с шестиступенчатой механической коробкой либо турбомотором 1.5 (150 л.с., 210 Нм) с «механикой» или вариатором марки Punch. Но сначала будут выпускать только турбированные версии.
Помимо бензинового, завод вскоре начнёт сборку электрического варианта того же вседорожника — он получит название «Москвич 3e». Оснащаться такие машины будут электромотором на 68 л.с. и 340 Нм, а декларируемый запас хода — 410 километров. На первом этапе электромобили составят треть общих объёмов выпуска.
Какие у завода «Москвич» планы на будущее
Возобновление производства разбито на три этапа. На первом, который стартовал как раз сегодня, завод ограничится крупноузловой сборкой автомобилей «Москвич 3» (в том числе электромобилей) — фактически там будут заниматься лишь досборкой китайских машин, устанавливая силовой агрегат, подвеску, топливный бак, колёса и российские шильдики.
Сейчас на сборке в две смены работают около 250 человек. С января планируются увеличение объёмов и вывод дополнительного персонала.
В 2023 году завод будет постепенно переходить на мелкоузловую сборку по методу CKD с повышением уровня локализации за счёт компонентов российского производства. Некоторые узлы завод получит с недавно открытого в столичном районе Бирюлево завода комплектующих. К концу 2023-го запустят кузовное производство. Всего за 12 месяцев планируется изготовить 50 тысяч автомобилей, включая 10 тысяч электрических. План на 2024-й — 100 тысяч автомобилей, включая 25 тысяч «электричек»!
На третьем этапе завод намерен начать производство собственного электромобиля на новой платформе, работа над которой ещё ведётся. Вот что заявил Мантуров: «Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года». К этому моменту годовой объём выпуска завода должен достичь 120 тысяч машин.
Кто будет продавать «Москвичи»
Ещё в октябре завод открыл приём заявок от будущих дилеров. Стать партнёром завода могли компании из 23 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и другие. В числе требований к будущим дилерам было обязательное оснащение торговой площадки инфраструктурой для зарядки и обслуживания электромобилей.
Первичное формирование дилерской сети должно завершиться к концу ноября. Продажи «Москвичей» будут организованы во всех крупных городах страны в отдельных дилерских центрах.
Сколько будут стоить новые «Москвичи»
Пока никакой официальной информации о стоимости автомобилей нет. И посмотреть, сколько стоит в России исходный JAC JS4, на сайте китайской марки тоже не получится: машину убрали из фирменного каталога моделей. Но некоторые дилеры JAC по-прежнему продают эти машины на Авто.ру. И именно эти цены мы предлагаем взять в качестве условного ориентира.
Минимальная стоимость кроссовера в базовой комплектации Comfort составляет 1,7 млн рублей. Столько просят за автомобиль с мотором 1.6 (109 л.с.), механической коробкой передач, фронтальными подушками, кондиционером, задним парктроником, 17-дюймовыми колёсами и тканевым салоном. Версию Luxury с мотором 1.5 (136 л.с.), комбинированной отделкой, боковыми подушками, климат-контролем, кнопочным пуском и люком оценивают в 1,9–2,1 млн в зависимости от коробки передач (МКП или вариатор). Наконец, есть машины в исполнении Intelligent, которое отличается шторками безопасности, помощником трогания в гору, задней камерой и рейлингами. Такой автомобиль обойдётся в 2,4 млн рублей.
Однако комплектации российских версий будут другими. Уже известно, что все машины будут оснащаться 10-дюймовой медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За доплату предложат цифровую приборку, камеры и электропривод багажника.
Сможет ли российская сборка удешевить машины — вопрос открытый, но продавать их дороже точно нет смысла. Ведь тогда они будут прямо конкурировать с популярными Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion.
Ещё сложнее оценить стоимость электрического «Москвича». Единственный рыночный конкурент — Evolute i-JOY липецкой сборки за 3,5 млн рублей по прайс-листу. Но реальная цена составит около 2,5 млн с учётом госсубсидии при покупке в кредит или лизинг. И батарейный «Москвич» вряд ли будет дороже.
В госпрограмму поддержки спроса автомобили «Москвич» тоже попадут, но чуть позже. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, это произойдёт после внесения изменений в специнвестконтракт (СПИК) КамАЗа, являющегося технологическим партнёром предприятия. «Это даст преференции "Москвичу", чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году», — заявил министр.
Что будет с активами Renault
Бывший завод Renault теперь целиком принадлежит правительству Москвы. Французская компания покинула российский рынок весной, передав обязательства по обслуживанию своих машин АвтоВАЗу, а сам завод выкупили московские власти. В их собственность перешли 100% акций, ранее принадлежавших Renault, а 67,69% акций АвтоВАЗа, которыми владела Renault, достались ФГУП «НАМИ». Оставшийся пакет держит госкорпорация «Ростех».
Уходя из России, компания Renault не оставляла себе право обратного выкупа своих столичных активов (АвтоВАЗ может вернуться под контроль французов в течение шести лет), поэтому не сможет впоследствии претендовать на возвращение себе завода или каких-либо его частей. Главным технологическим партнёром завода сейчас является КамАЗ — московский завод носит статус его сборочной площадки.
Как вам новый «Москвич»?
Фотографии: завод «Москвич», Валерий Арутин