Запасов иномарок у российских дилеров осталось максимум на месяц

В России осталось около 20–30 тысяч новых иномарок. Об этом «Известиям» заявили в Ассоциации российских автомобильных дилеров. При этом на складах практически нет автомобилей средней ценовой категории из Европы, Кореи и Японии. Оставшихся машин дилерам хватит максимум на месяц работы.
- Участники отрасли отмечают, что склады автоцентров истощились. У дилеров практически не осталось запасов автомобилей таких марок, как Kia, Hyundai, Toyota или Volkswagen. Имеющиеся их остатки не обеспечат среднестатистическому дилерскому центру даже месячные продажи. Соответственно, в 2023 году многие дилеры могут оказаться с пустыми складами.
- Дефицит автомобилей эксперты оценивают примерно в миллион единиц. Покрыть его не поможет даже действующая ныне схема параллельного импорта — по прогнозам участников отрасли, в 2023 году с её помощью удастся ввезти порядка 70 тысяч машин. Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, связано это со сложностями в оформлении таких автомобилей.
- По словам вице-президента РОАД Алексея Подщеколдина, остаётся надеяться на то, что российские автопроизводители смогут навязать конкуренцию брендам из Китая — это способно привести к снижению цен на автомобили. Тем не менее рынок должен готовиться к переориентации на машины китайского происхождения.
В начале декабря появилась информация, что в России осталось только 14 автобрендов. Три из них российские (Lada, УАЗ и ГАЗ), остальные — из Китая. В РОАД заявили, что российский авторынок тем самым на 78% стал китайским.
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Куплю «китайца» — автомобиль нужен
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