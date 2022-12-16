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Запасов иномарок у российских дилеров осталось максимум на месяц

Складские запасы сейчас составляют от 20 до 30 тысяч автомобилей, причём машин привычных марок наподобие Kia, Hyundai или Volkswagen среди них почти не осталось
Новости

В России осталось около 20–30 тысяч новых иномарок. Об этом «Известиям» заявили в Ассоциации российских автомобильных дилеров. При этом на складах практически нет автомобилей средней ценовой категории из Европы, Кореи и Японии. Оставшихся машин дилерам хватит максимум на месяц работы.

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Фото: Toyota.ru

  • Участники отрасли отмечают, что склады автоцентров истощились. У дилеров практически не осталось запасов автомобилей таких марок, как Kia, Hyundai, Toyota или Volkswagen. Имеющиеся их остатки не обеспечат среднестатистическому дилерскому центру даже месячные продажи. Соответственно, в 2023 году многие дилеры могут оказаться с пустыми складами.
  • Дефицит автомобилей эксперты оценивают примерно в миллион единиц. Покрыть его не поможет даже действующая ныне схема параллельного импорта — по прогнозам участников отрасли, в 2023 году с её помощью удастся ввезти порядка 70 тысяч машин. Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, связано это со сложностями в оформлении таких автомобилей.
  • По словам вице-президента РОАД Алексея Подщеколдина, остаётся надеяться на то, что российские автопроизводители смогут навязать конкуренцию брендам из Китая — это способно привести к снижению цен на автомобили. Тем не менее рынок должен готовиться к переориентации на машины китайского происхождения.

В начале декабря появилась информация, что в России осталось только 14 автобрендов. Три из них российские (Lada, УАЗ и ГАЗ), остальные — из Китая. В РОАД заявили, что российский авторынок тем самым на 78% стал китайским.

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#Кризис 2022#Рынок
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