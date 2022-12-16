Запасов иномарок у российских дилеров осталось максимум на месяц

Дефицит автомобилей эксперты оценивают примерно в миллион единиц. Покрыть его не поможет даже действующая ныне схема параллельного импорта — по прогнозам участников отрасли, в 2023 году с её помощью удастся ввезти порядка 70 тысяч машин. Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, связано это со сложностями в оформлении таких автомобилей.