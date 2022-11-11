Запасов европейских и японских машин у дилеров осталось на 2–4 месяца

Запасов новых автомобилей европейских, американских и японских марок у российских дилеров осталось на 2–4 месяца продаж, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных дилеров. Речь идёт о тех брендах, которые с марта приостановили поставки и производство в России.
- В зависимости от дилерской сети марки и конкретной модели складских остатков хватит максимум до весны. Некоторые версии уже распроданы полностью.
- Нишу европейских и японских компаний занимают китайские. У корейских брендов поставки идут: после остановки заводов в России объём частично компенсируется ввозом автомобилей напрямую из Южной Кореи. О приостановке продаж и поставок Hyundai и Kia пока не объявляли.
- Наиболее острый дефицит сложился по седанам. Кроссоверов и внедорожников в наличии больше. Параллельный импорт развивается, но на сегодня и в ближайшем будущем он не сможет закрыть всю потребность российского рынка. Даже несмотря на небольшой спрос.
В октябре, по данным «Автостата», в России продали 43 308 новых автомобилей. Это на 63,1% меньше, чем годом ранее. Падение отмечено и по отношению к сентябрю 2022 года — на 2,5%.
Собираетесь в автосалон?
Да, возьму последнее
Нет, покупать не на что
Меня подержанные машины и «китайцы» устраивают
Подождите
Новости загружаются