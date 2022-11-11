Запасов европейских и японских машин у дилеров осталось на 2–4 месяца

Наиболее острый дефицит сложился по седанам. Кроссоверов и внедорожников в наличии больше. Параллельный импорт развивается, но на сегодня и в ближайшем будущем он не сможет закрыть всю потребность российского рынка. Даже несмотря на небольшой спрос.