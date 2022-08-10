«Это слишком сложно»: эксперты объяснили, почему параллельный импорт автомобилей никак не заработает

С параллельным импортом пока вообще всё сложно

До отмены необходимости получения ОТТС и установки ЭРЫ-ГЛОНАСС привезти машину в Россию для организации было практически невозможно. Потому что правила ввоза автомобилей для юрлиц гораздо сложнее, чем для физических лиц. Это было связано не только с лишним документооборотом, но и с тем, что многие марки прямо запретили своим дилерам в соседних странах продавать машины российским коллегам. За обход таких требований производители грозят бизнесменам санкциями.

Представитель НАС считает, что самостоятельно дилеры с ввозом машин не справляются ещё и потому, что не имеют нужного опыта, а технику всегда получали напрямую от импортёров. «Они уже пытались ввозить автомобили, но большая их часть наверняка превратится в клумбу, потому что не получит ПТС. Были попытки ввоза под разные серые схемы, преимущественно из Казахстана и Армении. По этому пути прошлись почти все крупные дилеры. Но какой бы режим ни вводили, дилеры просто не могут собрать нужные документы», — утверждает Шапарин.

Ещё одна проблема с закупками автомобилей юрлицами связана с финансовыми траншами. Из-за санкций иностранные банки замораживают переводы из России или возвращают деньги назад. Чтобы решить эту проблему, финансистам приходится переводить деньги в разные валюты и отправлять разными путями. Пока стабильнее всего работают переводы в арабских дирхамах.

О том, что дилеры пока не могут наладить полноценный документооборот, Журналу Авто.ру рассказал и генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский. Он полагает, что инструкция от НАМИ действительно упрощает жизнь юрлиц, которые запускают параллельный импорт. Но самостоятельно «Автодом» пока даже не пытается привозить автомобили, а лишь выкупает их у других импортёров.

«Есть много небольших поставщиков, которые делают это лучше, чем крупные дилерские группы. Поэтому мы работаем с такими автомобилями, но покупаем их уже на территории России. Получить разрешения от официальных представительств нереально — для них это потенциальные риски в части исков по попытке обхода санкций. Думаю, что крупные дилеры ищут разные варианты продолжения работы», — считает Ольховский.

Тем не менее налаживать параллельный импорт автомобилей дилеры всё равно продолжат, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Алексей Стариков. Сейчас, по словам эксперта, ведущими игроками рынка проводится оценка такой процедуры и разрабатывается стратегия её реализации.

«Главной преградой для реализации процедуры параллельного импорта была необходимость получения ОТТС, что подразумевает разрешение производителя на организацию поставок в Россию. Вместе с необходимостью обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС это делало параллельный импорт практически невозможным. Отмена таких требований позволит дилерам организовать поставки автомобилей из-за рубежа», — уверяет Стариков.

По мнению представителей дилерских сетей, государство должно максимально упростить все бюрократические процедуры и снизить финансовую нагрузку. Например, предложить субсидии на ставки по кредитам для всех авторитейлеров со статусом официального дилера. «Также есть смысл обнулить таможенную пошлину на ввоз из дружественных стран, а может быть, даже и отменить НДС. Да, государство потеряет в моменте, но зато сможет стимулировать рынок авторитейла. Стоит также вернуться к льготам по электроавтомобилям, которые действовали ранее», — считает Андрей Ольховский.

Представители отрасли уже готовят предложения по снижению таможенных пошлин и утилизационного сбора — в начале осени документы из Минпромторга поступят на рассмотрение правительства. Пока же параллельный импорт работает только на словах либо по очень сложным схемам, в которые крупные дилеры ввязываться не спешат.