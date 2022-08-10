«Это слишком сложно»: эксперты объяснили, почему параллельный импорт автомобилей никак не заработает

В середине июля правительство выпустило постановление, которое отменяет некоторые положения самого важного документа по обороту автомобилей в России — Техрегламента. Помимо временной отмены обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, это постановление разрешает ввоз единичных транспортных средств не только физическими, но и юридическими лицами. Тем самым власти позволили дилерам ввозить в страну автомобили без ОТТС (одобрения типа транспортного средства), которое прежде было невозможно получить без разрешения производителя!
По новым правилам импортёру достаточно иметь лишь заключение экспертной организации (в России такой является НАМИ), что открывает дилерам возможности по ввозу автомобилей разных брендов из дружественных стран — тот самый параллельный импорт. Однако в реальности им придётся решить ещё несколько сложных вопросов. Рассказываем, что мешает организациям наладить ввоз новых машин в обход официальных дистрибуторов.
Ввозить новые автомобили дилеры по-прежнему не могут
После публикации постановления дилеры попросили НАМИ проинструктировать их о порядке ввоза в Россию автомобилей иностранных брендов. Как рассказал Журналу Авто.ру источник из отрасли, близкий к НАМИ, ещё до решения правительства несколько крупных ритейлеров пытались ввезти партии люксовых внедорожников через Казахстан и ОАЭ — но на автомобили не удалось оформить ОТТС и электронные паспорта, так как выданные за границей документы были аннулированы по жалобам автопроизводителей.
Чтобы разъяснить ситуацию, НАМИ опубликовал на своём сайте инструкцию по импорту автомобилей. Согласно этому документу, помимо стандартного набора бумаг, юрлица должны будут предоставить ведомству на каждую машину так называемые «доказательственные материалы» — то есть техническую документацию на автомобиль с содержанием данных, аналогичных информации из ОТТС. Проблема в том, что во многих случаях эти данные пока можно получить… только от производителя, который предоставлять их не обязан.
В НАМИ утверждают: помимо постановления правительства по отмене ОТТС, в России действует множество других правил и инструкций Минпромторга, по которым нельзя ввозить в страну товар без технической документации производителя. Уточнить требования может Минпромторг, но там, по словам источника, пока и сами не придумали, как именно должна работать схема параллельного импорта. Рынок продолжает ждать уточняющих документов, и по некоторым данным, решение уже прорабатывается.
«Хорошо, что государство в целом увидело проблему и начало искать пути решения. Непонятно, как будет применяться новый режим. Может быть, получится провести его тонкую настройку, чтобы он работал в массовом порядке», — считает руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
С параллельным импортом пока вообще всё сложно
До отмены необходимости получения ОТТС и установки ЭРЫ-ГЛОНАСС привезти машину в Россию для организации было практически невозможно. Потому что правила ввоза автомобилей для юрлиц гораздо сложнее, чем для физических лиц. Это было связано не только с лишним документооборотом, но и с тем, что многие марки прямо запретили своим дилерам в соседних странах продавать машины российским коллегам. За обход таких требований производители грозят бизнесменам санкциями.
Представитель НАС считает, что самостоятельно дилеры с ввозом машин не справляются ещё и потому, что не имеют нужного опыта, а технику всегда получали напрямую от импортёров. «Они уже пытались ввозить автомобили, но большая их часть наверняка превратится в клумбу, потому что не получит ПТС. Были попытки ввоза под разные серые схемы, преимущественно из Казахстана и Армении. По этому пути прошлись почти все крупные дилеры. Но какой бы режим ни вводили, дилеры просто не могут собрать нужные документы», — утверждает Шапарин.
Ещё одна проблема с закупками автомобилей юрлицами связана с финансовыми траншами. Из-за санкций иностранные банки замораживают переводы из России или возвращают деньги назад. Чтобы решить эту проблему, финансистам приходится переводить деньги в разные валюты и отправлять разными путями. Пока стабильнее всего работают переводы в арабских дирхамах.
О том, что дилеры пока не могут наладить полноценный документооборот, Журналу Авто.ру рассказал и генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский. Он полагает, что инструкция от НАМИ действительно упрощает жизнь юрлиц, которые запускают параллельный импорт. Но самостоятельно «Автодом» пока даже не пытается привозить автомобили, а лишь выкупает их у других импортёров.
«Есть много небольших поставщиков, которые делают это лучше, чем крупные дилерские группы. Поэтому мы работаем с такими автомобилями, но покупаем их уже на территории России. Получить разрешения от официальных представительств нереально — для них это потенциальные риски в части исков по попытке обхода санкций. Думаю, что крупные дилеры ищут разные варианты продолжения работы», — считает Ольховский.
Тем не менее налаживать параллельный импорт автомобилей дилеры всё равно продолжат, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Алексей Стариков. Сейчас, по словам эксперта, ведущими игроками рынка проводится оценка такой процедуры и разрабатывается стратегия её реализации.
«Главной преградой для реализации процедуры параллельного импорта была необходимость получения ОТТС, что подразумевает разрешение производителя на организацию поставок в Россию. Вместе с необходимостью обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС это делало параллельный импорт практически невозможным. Отмена таких требований позволит дилерам организовать поставки автомобилей из-за рубежа», — уверяет Стариков.
По мнению представителей дилерских сетей, государство должно максимально упростить все бюрократические процедуры и снизить финансовую нагрузку. Например, предложить субсидии на ставки по кредитам для всех авторитейлеров со статусом официального дилера. «Также есть смысл обнулить таможенную пошлину на ввоз из дружественных стран, а может быть, даже и отменить НДС. Да, государство потеряет в моменте, но зато сможет стимулировать рынок авторитейла. Стоит также вернуться к льготам по электроавтомобилям, которые действовали ранее», — считает Андрей Ольховский.
Представители отрасли уже готовят предложения по снижению таможенных пошлин и утилизационного сбора — в начале осени документы из Минпромторга поступят на рассмотрение правительства. Пока же параллельный импорт работает только на словах либо по очень сложным схемам, в которые крупные дилеры ввязываться не спешат.