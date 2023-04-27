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Доля китайских электромобилей с пробегом в России выросла более чем вдвое

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Дмитрий Елизаров

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Структура рынка электромобилей смещается в сторону китайских брендов. К такому выводу пришли аналитики Авто.ру, изучив изменения в базе объявлений сервиса с начала года по 20-е числа апреля. Доля китайских электромобилей на рынке растёт и среди новых машин, но наиболее заметна тенденция во вторичном сегменте: здесь с начала года количество объявлений выросло более чем вдвое.

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Фото: Chery

  • В начале года на китайские электрокары с пробегом приходилось 7% объявлений в сегменте, а к концу апреля их доля выросла до 20%. При этом больше всего на Авто.ру продают подержанных электрокаров из США (26%), но немецкие и японские почти не отстают: на них приходится 25% и 24% соответственно.
  • Что касается новых электромобилей, то в этом сегменте доля «китайцев» выросла с 19 до 34%. Немецкий батарейный транспорт занимает лишь 17%, а главенствуют на рынке электрокары российского происхождения — на них приходится 46% всех предложений о продаже.
  • Отмечается также, что растёт доля электромобилей премиального сегмента с ценой выше 5 миллионов рублей: среди новых она увеличилась с 31% до 42%, среди подержанных — с 32% до 39%. На втором месте электрокары по цене от 3 до 5 миллионов рублей (34% и 25% соответственно), на третьем — предложения в диапазоне от 1,5 до 3 миллионов (24% среди новых и 16% среди подержанных электрокаров).
  • При этом средняя стоимость электромобиля с начала года почти не изменилась: для машин с пробегом она колеблется от 3,2 до 3,4 миллиона рублей, для новых — около 5 миллионов. Ещё одно наблюдение — увеличение доли «молодых» машин возрастом до 2 лет, которая выросла с 34% до 51%.

В середине марта аналитики Авто.ру пришли к выводу, что россияне стали в целом лучше относиться к автомобилям из Китая — позитивные изменения заметили 43% участников опроса. Однако всерьёз готовыми пересесть на китайскую машину назвали себя лишь 12% опрошенных.

Как считаете, оправданы нынешние цены на китайские электрокары?

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