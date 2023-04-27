Доля китайских электромобилей с пробегом в России выросла более чем вдвое

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Структура рынка электромобилей смещается в сторону китайских брендов. К такому выводу пришли аналитики Авто.ру, изучив изменения в базе объявлений сервиса с начала года по 20-е числа апреля. Доля китайских электромобилей на рынке растёт и среди новых машин, но наиболее заметна тенденция во вторичном сегменте: здесь с начала года количество объявлений выросло более чем вдвое.
В середине марта аналитики Авто.ру пришли к выводу, что россияне стали в целом лучше относиться к автомобилям из Китая — позитивные изменения заметили 43% участников опроса. Однако всерьёз готовыми пересесть на китайскую машину назвали себя лишь 12% опрошенных.
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