Доля китайских электромобилей с пробегом в России выросла более чем вдвое

В начале года на китайские электрокары с пробегом приходилось 7% объявлений в сегменте, а к концу апреля их доля выросла до 20%. При этом больше всего на Авто.ру продают подержанных электрокаров из США (26%), но немецкие и японские почти не отстают: на них приходится 25% и 24% соответственно.