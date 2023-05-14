Доля китайских электрокаров на крупнейшем авторынке Европы за год выросла более чем втрое

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В первом квартале 2023 года доля ввезённых из Китая машин на рынке электрокаров Германии составила 28,2%. По итогам первых трёх месяцев 2022-го этот показатель был более чем втрое меньше — всего 7,8%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
Одним из крупнейших электромобильных игроков Китая и всего мира, взявшихся в последнее время активно осваивать Европу, является компания BYD. Она уже продаёт свои машины в некоторых странах ЕС и планирует нарастить присутствие, то ли построив собственный завод, то ли купив и модернизировав одно из существующих предприятий.
Фото на обложке: BYD
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