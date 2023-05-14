Доля китайских электрокаров на крупнейшем авторынке Европы за год выросла более чем втрое

Как отмечает издание Automotive News Europe, такие результаты должны стать тревожным признаком для немецких автопроизводителей, также участвующих в электромобильной гонке. Речь идёт, в том числе, о претендующей на лидерство группе Volkswagen.

В то же время в январе–марте 2023 года Китай оказался для Германии крупнейшим (39,2%) поставщиком литий-ионных аккумуляторов, без которых невозможен выпуск электрокаров. Если же говорить о редкоземельных элементах, необходимых не только для батарейных машин, но и, например, ветряных турбин, являющихся важной частью европейской «зелёной» энергетики, то тут Германия и весь Евросоюз зависят от Поднебесной более чем на 90% — это показало исследование, проведённое в минувшем декабре.

Одним из крупнейших электромобильных игроков Китая и всего мира, взявшихся в последнее время активно осваивать Европу, является компания BYD. Она уже продаёт свои машины в некоторых странах ЕС и планирует нарастить присутствие, то ли построив собственный завод, то ли купив и модернизировав одно из существующих предприятий.