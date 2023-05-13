Средняя цена китайского автомобиля в России выросла впятеро с 2021 года

Аналитики связывают увеличение средней стоимости не столько с ростом самих цен, сколько с увеличением доли относительно свежих и дорогих автомобилей. К примеру, среди подержанных машин из Китая предложение в среднем ценовом сегменте (от 1,5 до 3 миллионов рублей) за год выросло с 13% до 39%, а экземпляров по цене до 500 тысяч рублей стало меньше втрое: сейчас они занимают 27% всего объёма предложений. Кроме того, парк машин из Китая с пробегом заметно «помолодел», а средний пробег за два года уменьшился со 100–120 тысяч километров до 75–80 тысяч.