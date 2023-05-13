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Средняя цена китайского автомобиля в России выросла впятеро с 2021 года

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Дмитрий Елизаров

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Средняя стоимость автомобиля из Китая с пробегом в России выросла впятеро с начала 2021 года — до 1,6 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики Авто.ру, проанализировав весь массив объявлений о продаже за этот период. Подорожали и новые «китайцы», а доля относительно доступных предложений в общей массе стремительно уменьшается.

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  • Цены на китайские автомобили с пробегом от разных продавцов (от дилеров до частников) планомерно растут с начала 2021 года с резким всплеском зимой-весной 2022-го. За прошедший год среднедвешенная цена такого автомобиля увеличилась на 62%. Новые «китайцы» с января 2021-го подорожали вдвое — до средней цены 3,2 миллиона рублей.
  • Аналитики связывают увеличение средней стоимости не столько с ростом самих цен, сколько с увеличением доли относительно свежих и дорогих автомобилей. К примеру, среди подержанных машин из Китая предложение в среднем ценовом сегменте (от 1,5 до 3 миллионов рублей) за год выросло с 13% до 39%, а экземпляров по цене до 500 тысяч рублей стало меньше втрое: сейчас они занимают 27% всего объёма предложений. Кроме того, парк машин из Китая с пробегом заметно «помолодел», а средний пробег за два года уменьшился со 100–120 тысяч километров до 75–80 тысяч.
  • Новые автомобили китайского происхождения сейчас занимают практически три четверти всего классифайда в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 миллионов рублей и почти половину — среди машин стоимостью от 3 до 5 миллионов. При этом машин дешевле 1,5 миллиона практически не осталось.

Ранее аналитики Авто.ру вместе со специалистами Яндекса изучили динамику поисковых запросов по теме китайских автомобилей и пришли к выводу, что в среднем интерес к ним вырос на 65%, а по некоторым брендам активность выросла в 3–5 раз.

Купили бы сейчас подержанный автомобиль из Китая?

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