Средняя цена китайского автомобиля в России выросла впятеро с 2021 года

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Интерес к «китайцам» вырос вдвое, но это случилось не сейчас. Исследование Авто.ру
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Средняя стоимость автомобиля из Китая с пробегом в России выросла впятеро с начала 2021 года — до 1,6 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики Авто.ру, проанализировав весь массив объявлений о продаже за этот период. Подорожали и новые «китайцы», а доля относительно доступных предложений в общей массе стремительно уменьшается.
Ранее аналитики Авто.ру вместе со специалистами Яндекса изучили динамику поисковых запросов по теме китайских автомобилей и пришли к выводу, что в среднем интерес к ним вырос на 65%, а по некоторым брендам активность выросла в 3–5 раз.
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