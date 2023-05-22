В рамках мартовских изменений в ПДД появилась малозаметная сноска, фактически легализующая электронный формат документов. Например, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые давно можно загрузить в приложение «Госулуги Авто». Оба документа можно предъявить инспектору ГИБДД в виде QR-кода.
Тем не менее, по закону автомобилисты обязаны иметь при себе физические версии документов и показывать их по просьбе инспектора. Зачем тогда появилась сноска в ПДД? Когда смартфон полностью заменит водителям портмоне с документами и какие ещё сервисы скоро будут доступны водителям? Мы спросили всё это у юристов и представителей Минцифры.
Что и зачем изменилось в ПДД
В марте в п. 2.1.1 Правил появилась сноска о том, что «документы, предусмотренные настоящими Правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе». Это значит, что теперь ПДД допускают электронные версии основных водительских документов.
Однако это не значит, что права и СТС теперь можно не возить с собой, объясняет независимый автоюрист Сергей Смирнов. Речь в сноске идёт о тех документах, которые изначально могут быть оформлены в электронном виде. Например, полисе ОСАГО.
«Это, с одной стороны, фактическая легализация электронных полисов ОСАГО, которые появились уже давно, хотя ПДД по-прежнему требовали их предъявлять. С другой стороны, это задел на будущее. В перспективе у нас могут появиться и электронные права, и электронные свидетельства о регистрации», — говорит Смирнов.
Сколько водителей уже пользуются электронными копиями документов
Как рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе Минцифры, российские пользователи уже загрузили в «Госуслуги Авто» более 3,9 млн электронных СТС и 2,1 млн водительских удостоверений. Сотрудник ГИБДД с помощью планшета может считать QR-код из приложения и проверить сведения из этих документов.
Как отметили в Минцифры, электронные документы хранятся в телефоне, то есть они всегда под рукой. Кроме того, предъявление документов инспектору происходит в «одно касание», что сокращает время проверки на дороге. Ещё один плюс — сведения об СТС и водительских правах можно использовать в других сервисах. Например, при оформлении европротокола данные СТС и водительского удостоверения подставляются автоматически, если они уже загружены в приложение.
Нужно ли возить оригиналы документов с собой
Пока возможность показать инспектору электронные права и электронное СТС работает в экспериментальном режиме. То есть документы можно предъявлять в приложении, но инспектор ГИБДД вправе попросить оригиналы. И водитель, согласно ПДД, обязан иметь при себе бумажные права и СТС. В противном случае инспектор имеет полное право составить протокол и оштрафовать автомобилиста за отсутствие прав, либо отправить машину на штрафстоянку из-за отсутствия оригинала СТС.
На практике сотрудники ГИБДД в крупных городах при предъявлении электронных версий документов уже не просят показать оригиналы, а чиновники разрабатывают законодательную базу для того, чтобы полностью приравнять электронные документы к бумажным.
«Минцифры и МВД работают над тем, чтобы электронные документы для автовладельцев по юридической значимости были равны бумажным. Предложения по этому вопросу Минцифры уже подготовило и направило в МВД», — пояснили в ведомстве.
Как инспектор ГИБДД проверяет электронные документы
Существующий сервис удобен в использовании не только автомобилистам, но и инспекторам. При проверке сотрудник ГИБДД считывает QR-код, который формируется в приложении при нажатии кнопки «Предъявить». Это занимает несколько секунд. Данные о документе и его владельце поступают из ведомственной системы МВД в режиме онлайн на планшет инспектору.
«Сотрудник Госавтоинспекции сразу может проверить подлинность документов водителя. Важно, что предъявить документы можно и без доступа в интернет. МВД России признало успешным эксперимент по использованию сервиса электронного СТС. Ожидаем, что работу электронных прав так же высоко оценят», — объяснили в Минцифры.
Что ещё можно сделать через «Госуcлуги Авто»
Через приложение сегодня можно записаться в ГИБДД для регистрации транспорта, а также на получение или замену водительских прав. Уже запущен сервис по оформлению электронного европротокола при ДТП, есть и возможность сфотографировать расположение и повреждения машины при оформлении бумажного бланка.
Приложение позволяет оплатить или обжаловать штрафы в режиме онлайн, а также оформить простую доверенность на другого водителя. По запросу собственник может получить выписку из реестра транспортных средств со всей информацией об автомобиле. Чтобы воспользоваться всем функционалом приложения, нужно скачать его на смартфон и зайти с подтверждённой учётной записью Госуслуг.
Более того, Минцифры ещё два года назад предложило сайтам объявлений подключить идентификацию пользователей через Госуслуги. И на Авто.ру это работает уже сейчас. У авторизованных через государственный портал пользователей есть специальная отметка. Такие аккаунты могут публиковать объявления без дополнительных проверок. Кроме того, отметка доказывает, что продавец — не мошенник, а реальный собственник.
Плюс ко всему, в приложении Авто.ру в разделе «Гараж» можно загрузить электронные документы. Доступ к ним появится автоматически у всех пользователей с личным кабинетом в «Госуслугах Авто» и после обновления до последней версии приложения Авто.ру.
Какие ещё электронные услуги готовят для автомобилистов
Министерство цифрового развития в скором времени планирует модернизировать приложение «Госуслуги Авто» и добавить туда новые возможности. Изменения коснутся, например, уже работающего сервиса «Европротокол онлайн». Технические специалисты уже тестируют конструктор ДТП: он получит набор библиотек с дорожными знаками и разметкой дорог. При оформлении аварии пользователю достаточно будет выбрать из библиотеки готовые обозначения и расположить на схеме автомобили, которые попали в ДТП. Таким образом, водителю больше не придётся рисовать схему от руки.
Как рассказали корреспонденту Журнала Авто.ру в Минцифры, в будущем в приложении появится и новый сервис урегулирования убытков по договору ОСАГО. Он позволит ускорить и упростить получение компенсации после ДТП. Сейчас, чтобы возместить убыток после аварии, нужно поехать в страховую компанию лично, заполнить заявление, приложить бумажные копии документов (паспорт, ПТС, СТС, справки об услугах эвакуатора и т.д.). После этого страховая проводит осмотр и выносит решение. Новый сервис позволит подать заявление онлайн, не посещая офис. Достаточно будет приложить к заявлению электронные копии документов — фотографию или скан. При этом некоторые данные автоматически заполнятся из профиля Госуслуг, их не придётся вбивать руками. По мнению Минцифры, это поможет сэкономить время автомобилистам.
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