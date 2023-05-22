Что и зачем изменилось в ПДД

В марте в п. 2.1.1 Правил появилась сноска о том, что «документы, предусмотренные настоящими Правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе». Это значит, что теперь ПДД допускают электронные версии основных водительских документов.

Однако это не значит, что права и СТС теперь можно не возить с собой, объясняет независимый автоюрист Сергей Смирнов. Речь в сноске идёт о тех документах, которые изначально могут быть оформлены в электронном виде. Например, полисе ОСАГО.

«Это, с одной стороны, фактическая легализация электронных полисов ОСАГО, которые появились уже давно, хотя ПДД по-прежнему требовали их предъявлять. С другой стороны, это задел на будущее. В перспективе у нас могут появиться и электронные права, и электронные свидетельства о регистрации», — говорит Смирнов.