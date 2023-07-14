Дизайнеры создали концепт-кар для забытой марки Triumph

Концепт с согласия компании BMW базируется на платформе электрокара i3s

— участие баварской фирмы в проекте объясняется тем, что права на марку Triumph сейчас принадлежат именно BMW.

Электромотор спорткара развивает 184 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды при максимальной скорости 185 км/ч.