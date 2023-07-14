Дизайнеры создали концепт-кар для забытой марки Triumph

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Дизайнерское ателье Makkina представило концепт TR25, созданный под маркой Triumph несмотря на то, что британская компания перестала выпускать автомобили ещё в 1984 году. Минималистичным электрокаром, разработанным при участии BMW, ателье отмечает сразу несколько юбилеев.
Производство электрохэтча BMW i3 было прекращено в 2022 году. Собирали его на заводе в Лейпциге, и за 8 лет было выпущено 250 тысяч машин. Это позволяет концерну называть i3 самым успешным компактным электромобилем премиального сегмента.
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