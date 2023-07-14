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Дизайнеры создали концепт-кар для забытой марки Triumph

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Дизайнерское ателье Makkina представило концепт TR25, созданный под маркой Triumph несмотря на то, что британская компания перестала выпускать автомобили ещё в 1984 году. Минималистичным электрокаром, разработанным при участии BMW, ателье отмечает сразу несколько юбилеев.

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  • Проект призван отметить 25-летие самой компании Makkina, вековой юбилей первого автомобиля Triumph Motor Company и 70 лет с момента установления одним из спорткаров компании мирового рекорда скорости. В 1953 году почти серийный прототип под названием TR2 MCV575 смог разогнаться до 200,9 км/ч, что стало на тот момент рекордом для машин с двигателями объёмом менее 2,0 литра. Сейчас он хранится в одном из музеев Великобритании.
  • Концепт TR25 имеет ряд визуальных отсылок к облику рекордсмена — это, к примеру, общая форма кузова и очертания головной оптики, а также компоновка салона. В теории он двухместный, но пассажирское кресло удалено, а эта часть кузова закрыта накладкой.
  • Минималистичный салон оснащён необычным дисплеем, который демонстрирует только текущую скорость и уровень заряда батарей.
  • Концепт с согласия компании BMW базируется на платформе электрокара i3s — участие баварской фирмы в проекте объясняется тем, что права на марку Triumph сейчас принадлежат именно BMW. Электромотор спорткара развивает 184 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды при максимальной скорости 185 км/ч.
  • О дальнейших перспективах этой разработки Makkina не сообщает: вероятнее всего, необычный Triumph TR25 так и останется лишь способом отметить сразу три юбилея.

Производство электрохэтча BMW i3 было прекращено в 2022 году. Собирали его на заводе в Лейпциге, и за 8 лет было выпущено 250 тысяч машин. Это позволяет концерну называть i3 самым успешным компактным электромобилем премиального сегмента.

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