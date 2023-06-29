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АвтоВАЗ восстановил уникальный концепт-кар Lada Rapan

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Дмитрий Елизаров

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Заводской музей АвтоВАЗа объявил о том, что один из самых необычных концептов марки Lada прошёл реставрацию. В видео, опубликованном сообществом «На заводе» во «ВКонтакте», продемонстрированы процесс размещения Lada Rapan в зале музея и некоторые нюансы предшествовавших этому работ. Чтобы обновить оформление кузова и отделку интерьера, концепт пришлось полностью разобрать.

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  • Прототип Lada Rapan готовили для демонстрации на европейских выставках. Концепт-кар с необычным для марки биодизайном дебютировал на автосалоне в Париже в 1998 году. Внимание он привлекал, к примеру, огромными округлыми дверьми, панорамной крышей и вытянутой оптикой, а приборную панель и подушку безопасности встроили в ступицу руля.
  • Помимо экзотических стилистических решений, Rapan отличала и оригинальная для 1990-х компоновка с интегрированными в шасси аккумуляторами. Компоненты платформы и силовой установки позаимствовали у «Оки» и её экспериментальной электрической модификации ВАЗ-1111Э, разработанной в 1992 году.
  • По словам сотрудников АвтоВАЗа, занимавшихся реставрацией, знакомиться с конструкцией Lada Rapan пришлось непосредственно в процессе разборки. Дополнительные сложности были связаны с тем, что Rapan — это, по сути, дизайнерский макет. При этом использованные много лет назад для его создания материалы уже исчезли из открытого доступа.

Осенью прошлого года на видео попали сразу несколько прототипов АвтоВАЗа: автор ролика утверждал, что концепты брошены на свалке и постепенно разбираются вандалами. Позже представители музея заявили, что уникальные машины не заброшены, а ожидают реставрации.

Стоило сделать такую Lada серийной?

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