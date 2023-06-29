АвтоВАЗ восстановил уникальный концепт-кар Lada Rapan

По словам сотрудников АвтоВАЗа, занимавшихся реставрацией, знакомиться с конструкцией Lada Rapan пришлось непосредственно в процессе разборки. Дополнительные сложности были связаны с тем, что Rapan

— это, по сути, дизайнерский макет

. При этом использованные много лет назад для его создания материалы уже исчезли из открытого доступа.