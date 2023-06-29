АвтоВАЗ восстановил уникальный концепт-кар Lada Rapan

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Заводской музей АвтоВАЗа объявил о том, что один из самых необычных концептов марки Lada прошёл реставрацию. В видео, опубликованном сообществом «На заводе» во «ВКонтакте», продемонстрированы процесс размещения Lada Rapan в зале музея и некоторые нюансы предшествовавших этому работ. Чтобы обновить оформление кузова и отделку интерьера, концепт пришлось полностью разобрать.
Осенью прошлого года на видео попали сразу несколько прототипов АвтоВАЗа: автор ролика утверждал, что концепты брошены на свалке и постепенно разбираются вандалами. Позже представители музея заявили, что уникальные машины не заброшены, а ожидают реставрации.
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