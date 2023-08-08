Высокодетализированную копию Ford Explorer вырезали из дерева

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Автор YouTube-канала Woodworking Art показал на видео процесс создания масштабной копии Ford Explorer из дерева. У неё открываются двери и капот, а в салоне детально воспроизведены все основные элементы.
Ещё более детализированной получилась копия культового спорткара Mercedes-Benz 300 SL. Как и в случае с «Эксплорером», у модели сделаны открывающимися все кузовные панели, проработан интерьер, поворачиваются колёса. О стоимости поделок и возможности их купить автор канала не распространяется.
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