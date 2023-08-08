Высокодетализированную копию Ford Explorer вырезали из дерева

За восемь минут, что длится ролик, брусок дерева превращается в высокодетализированную копию кроссовера. У неё действующая подвеска с пружинами, открывающиеся двери и капот. В салоне проработаны приборная панель, три ряда сидений, дверные карты.

Умелец не пожалел времени на воспроизведение мелких деталей. Так, отдельными элементами сделаны боковые зеркала. Есть все положенные эмблемы и шильдики, вырезаны контуры фар и фонарей, узор литых дисков имитируют отдельные колпаки.

Ещё более детализированной получилась копия культового спорткара Mercedes-Benz 300 SL. Как и в случае с «Эксплорером», у модели сделаны открывающимися все кузовные панели, проработан интерьер, поворачиваются колёса. О стоимости поделок и возможности их купить автор канала не распространяется.