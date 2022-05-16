Блогер сделал высокодетализированную копию культового Mercedes-Benz 300 SL из дерева

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За особый Mercedes-Benz 300 SL заплатили на 400 миллионов больше, чем за обычный
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На YouTube-канале Woodworking Art появился видеоролик, демонстрирующий процесс создания деревянной модели знаменитого купе Mercedes-Benz 300 SL. У купе открываются капот и багажник, имеется интерьер, а двери снабжены выдвигающимися ручками.
Ранее ещё один любитель деревянных копий автомобилей опубликовал видеоотчёт о строительстве масштабной копии Rolls-Royce Boat Tail. Автомобиль он построил для своего сына: родстер из дерева снабжён простейшим шасси и электромотором и способен передвигаться самостоятельно.
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