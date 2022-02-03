За особый Mercedes-Benz 300 SL заплатили на 400 миллионов больше, чем за обычный

На аукционе RM Sotheby’s завершились торги по купе Mercedes-Benz 300 SL выпуска 1955 года: за этот экземпляр заплатили 6 825 000 долларов (522 миллиона рублей). Ещё один автомобиль того же года в редком цвете Dunkelgrau здесь же сменил владельца за сумму на 5 миллионов долларов (382,4 миллиона рублей) меньше, но первое купе принадлежит к лимитированной спецсерии Leichtmetallausführung, которая особо ценится коллекционерами. Всего таких машин было собрано лишь 29.
- Облегчённая модификация Mercedes-Benz 300 SL, сейчас известная как Alloy Gullwing («легкосплавное крыло чайки»), была разработана специально для частных покупателей, желавших участвовать в гонках. Такой автомобиль отличался сниженной на 95 килограммов массой. Все стальные панели кузова были заменены на алюминиевые, а все стёкла, кроме лобового, — на плексигласовые.
- Кроме того, по данным аукционного дома, такие 300 SL отличались модифицированным двигателем с особыми распредвалом и дроссельной заслонкой, переработанной подвеской и колёсами с центральной гайкой. В 1955 году были собраны 24 такие машины, в 1956 — ещё 5. На аукцион выставили Mercedes-Benz 300 SL с порядковым номером 13.
- Этот автомобиль строили для официального дилера компании в Марокко, и он считается единственным 300 SL такого типа, побывавшим в Африке. Через несколько лет купе перевезли в США, и после нескольких владельцев спорткар осел в частном собрании Хайатта Чика, главы национального клуба владельцев Mercedes-Benz. Здесь он провёл около трёх десятилетий, а нынешний продавец автомобиля приобрёл его в 2014 году.
- Аукционисты особо отмечают высокую сохранность машины. «Алюминиевые» 300 SL нередко получали повреждения кузова (особенно в гонках), однако этот экземпляр сохранился удивительно хорошо. Кроме того, он пережил несколько тщательных реставраций.
Осенью 2020 года ещё один Mercedes-Benz 300 SL — стандартный автомобиль поздних лет выпуска — ушёл с онлайн-аукциона за заметно более скромную сумму. Несмотря на прекрасное состояние, за автомобиль заплатили только 1 152 000 долларов.
Полмиллиарда рублей за автомобиль — это вообще законно?
Почему нет, у коллекционеров свои причуды
Я ничего не понял, здесь что-то на богатом
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