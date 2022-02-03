За особый Mercedes-Benz 300 SL заплатили на 400 миллионов больше, чем за обычный

На аукционе RM Sotheby’s завершились торги по купе Mercedes-Benz 300 SL выпуска 1955 года: за этот экземпляр заплатили 6 825 000 долларов (522 миллиона рублей). Ещё один автомобиль того же года в редком цвете Dunkelgrau здесь же сменил владельца за сумму на 5 миллионов долларов (382,4 миллиона рублей) меньше, но первое купе принадлежит к лимити­рованной спецсерии Leichtmetallausführung, которая особо ценится коллекционерами. Всего таких машин было собрано лишь 29.