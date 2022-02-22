На продажу выставили гоночный Porsche 907, который никогда не побеждал. За него могут выложить полмиллиарда рублей

В составе заводской команды Porsche этот болид участвовал только в одной знаковой гонке — «1000 километрах Нюрбургринга» сразу после сборки, где пришёл к финишу четвёртым из-за ошибок в графике дозаправок. После техобслужи­вания Porsche выставила болид на продажу. Автомобиль располагает сертификатом от 10 января 1969 года за подписью Фердинанда Порше, согласно которому 907 передали испанскому гонщику Алехандро Солер-Ройгу.

В течение нескольких лет машину активно эксплуатировали на гоночных трассах, но примерно с середины 1970‑х Porsche 907 становится экспонатом частных коллекций. Нынешний владелец, коллекционер и гонщик-любитель Эрнст Шустер, приобрёл его в 1983 году — тогда он планировал собрать подборку культовых трековых спорткаров. К середине 1990‑х Porsche 907 полностью отреставрировали, и с тех пор он участвовал только в исторических мероприятиях.

Porsche 907 оснащён восьмицилиндровым мотором объёмом 2,2 литра, развивающим 280 л.с. Однако с учётом 600-кило­граммо­вого веса даже такая относительно невысокая мощность позволяла болиду успешно конкурировать с машинами Ford и Ferrari, которые комплекто­вались гораздо более объёмными двигателями. К примеру, Porsche 907 заняли весь пьедестал почёта на «24 часах Дайтоны» в 1968 году, однако титула чемпиона мира компания добилась годом позже уже с иной моделью — Porsche 908.

Всего Porsche в течение двух лет построила 21 экземпляр 907, но спорткары отличались друг от друга. Восемь первых машин имели удлинённую заднюю часть, а последующие 12 были так называемыми коротко­хвостыми. Выставленный на продажу автомобиль относится именно к ним.

Даже если ценовые ожидания аукционистов оправдаются, болид не станет самым дорогим Porsche в мире. Этот титул принадлежит ещё одной трековой машине — 917K образца 1970 года, которая несколько лет назад сменила владельца за 14 миллионов долларов. Летом прошлого года аналогичный суперкар пытались продать за 15 миллионов, но сделка не состоялась.