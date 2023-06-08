За редчайший гоночный Porsche 1967 года предложили 1,25 миллиона долларов

Э

та модель гоночного Porsche использовалась заводской командой

всего около года, но с помощью 910 немцы смогли добиться знаковой победы, заняв в 1967 году четыре первых места в гонке на выносливость на Нюрбургринге. Экземпляр, выставленный на продажу, на спортивные успехи Por

s

che влиял лишь опосредованно, так как служил своего рода ходовым испытательным стендом для проверки новых разработок.