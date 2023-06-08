За редчайший гоночный Porsche 1967 года предложили 1,25 миллиона долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершаются торги по Porsche 910 образца 1967 года. Компания собрала для участия в различных гонках только 27 (по другим данным — 29) таких шасси, но именно этот экземпляр к заводской спортивной команде отношения не имел. За редкий Porsche без допуска на дороги общего пользования уже предлагают 1 250 000 долларов, но до конца аукциона ещё несколько часов.
- Эта модель гоночного Porsche использовалась заводской командой всего около года, но с помощью 910 немцы смогли добиться знаковой победы, заняв в 1967 году четыре первых места в гонке на выносливость на Нюрбургринге. Экземпляр, выставленный на продажу, на спортивные успехи Porsche влиял лишь опосредованно, так как служил своего рода ходовым испытательным стендом для проверки новых разработок.
- Тем не менее, гоночный опыт у автомобиля есть. По назначению спортпрототип задействовали частные владельцы: компания избавилась от машины в 1971 году. В течение последующих лет на автомобиль устанавливали различные типы двигателей (конструктивно шасси это допускает), а на продажу он выставлен с шестицилиндровым «оппозитником» объёмом 2,0 литра. Двигатели такого типа использовала и сама компания Porsche.
- Кроме того, к лоту прилагается ещё один мотор — также оппозитный, но уже восьмицилиндровый на 2,2 литра. Утверждается, что он был установлен на раритет в период с 1985 по 1991 год. Двигатель с заводским обозначением Type 771 устанавливался на Porsche 910 на заводе, но в менее объёмной двухлитровой версии.
Ещё один редкий гоночный Porsche считается главной звездой аукциона, который пройдёт в рамках празднования 100-летнего юбилея «24 часов Ле-Мана». Ожидается, что за болид Porsche 962, построенный в 1985 году, заплатят от 6,4 до 9,6 миллиона долларов.
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