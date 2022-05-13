135 миллионов евро — столько теперь стоит самый дорогой автомобиль в мире

Компания Mercedes-Benz продала один из своих музейных экспонатов — купе 300 SLR Uhlenhaut — за 135 миллионов евро. Об этом пишет Hagerty со ссылкой на собственные источники, отмечая, что информация пока не имеет официального подтверждения. Если сделка действительно состоялась, Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut станет самым дорогим автомобилем в мире. Ранее этот титул принадлежал Ferrari 250 GTO, за которую в 2018 году в рамках частной продажи заплатили 70 миллионов долларов.
- Издание утверждает, что автомобиль был продан на закрытом мероприятии, куда Mercedes-Benz пригласила не более десяти самых уважаемых и тщательно отобранных коллекционеров со всего мира. Источники говорят, что участникам торгов предъявили требование не перепродавать автомобиль на сторону и выставлять раритет на публичных мероприятиях.
- Родстер Mercedes-Benz 300 SLR был разработан для участия в самых престижных гонках второй половины 1950-х. К примеру, в 1955-м с его помощью знаменитый гонщик Стирлинг Мосс установил мировой рекорд по средней скорости на культовой гонке Mille Miglia.
- Всего было собрано девять шасси, и только два из них превратились в автомобили, позже названные Uhlenhaut. Эти 300 SLR представляли собой адаптированные для дорог общего пользования машины с жёсткой крышей и позаимствованными у 300 SL дверями типа «крыло чайки». Название своё они получили в честь одного из создателей 300 SLR Рудольфа Уленхаута, который использовал такое купе как личный автомобиль. Принято считать, что 300 SLR Uhlenhaut был на тот момент самым быстрым дорожным спорткаром в мире.
- Hagerty утверждает, что одно из таких купе сменило владельца, перейдя из музея Mercedes-Benz в частную коллекцию. Столь высокая цена объясняется не только редкостью самого автомобиля, но и тем, что его впервые выставили на продажу. Однако и в Mercedes-Benz, и в аукционном доме, который организовывал саму сделку, изданию отказались комментировать сведения о продаже.
Чемпионом по сумме, собранной на открытых торгах, является Ferrari 250 GTO выпуска 1962 года: в 2018-м на аукционе RM Sotheby's за неё заплатили 48,4 миллиона долларов. Однако имеются данные, что в том же году аналогичная модель 1963 года перешла из рук в руки в рамках частной сделки между двумя коллекционерами за 70 миллионов долларов.
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