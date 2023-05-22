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Два самых быстрых электроседана выставили в дрэге

Дешёвый китайский седан в РФ, миллион от государства на покупку машины и электронные документы. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предполагающий появление в России сертификатов на покупку автомобиля. Размер выплаты составит 1 миллион рублей, но выдавать такие субсидии будут только одной категории граждан. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Ну очень эпатажный «китаец», шестиметровый Cadillac, 44-летний Golf GTi и другие классные машины. Да, это традиционная семёрка самых интересных объявлений на Авто.ру за неделю! Скорее оцените эти находки.

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Собрали для вас очередную подборку объявлений на Авто.ру с самыми красивыми фотографиями. Любуйтесь!

Фото: teksomolika (Freepik)

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