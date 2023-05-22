Дешёвый китайский седан в РФ, миллион от государства на покупку машины и электронные документы. Главное за день

Добрый вечер! В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предполагающий появление в России сертификатов на покупку автомобиля. Размер выплаты составит 1 миллион рублей, но выдавать такие субсидии будут только одной категории граждан. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Давление в шинах
Следить за давлением в шинах автомобиля важно по целому ряду причин, ведь от этой непостоянной величины зависит как состояние самих покрышек, так и поведение машины. Рассказываем, какое давление в шинах считается нормальным, как правильно его измерить и что будет, если неправильно накачать колёса.
Объявления недели на Авто.ру
Ну очень эпатажный «китаец», шестиметровый Cadillac, 44-летний Golf GTi и другие классные машины. Да, это традиционная семёрка самых интересных объявлений на Авто.ру за неделю! Скорее оцените эти находки.
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Когда смартфон полностью заменит российским водителям портмоне с документами и какие ещё сервисы скоро будут доступны автомобилистам? Мы спросили об этом у юристов и представителей Минцифры.
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Долгое время американские автопроизводители были мировыми законодателями моды, да и сейчас они весьма популярны за пределами США. Поэтому мы решили рассказать о брендах и эмблемах американских машин.
Кстати!
Собрали для вас очередную подборку объявлений на Авто.ру с самыми красивыми фотографиями. Любуйтесь!
Фото: teksomolika (Freepik)
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