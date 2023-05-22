Дешёвый китайский седан в РФ, миллион от государства на покупку машины и электронные документы. Главное за день

Когда смартфон полностью заменит российским водителям портмоне с документами и какие ещё сервисы скоро будут доступны автомобилистам? Мы спросили об этом у юристов и представителей Минцифры.

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Долгое время американские автопроизводители были мировыми законодателями моды, да и сейчас они весьма популярны за пределами США. Поэтому мы решили рассказать о брендах и эмблемах американских машин.