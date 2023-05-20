Двойные штрафы, законность сеточки, отлов машин с подложными номерами и новый производитель. Важное за неделю

Казалось бы, что может быть незаконного в сеточке в радиаторной решётке? Ведь дилеры ставят их на каждую вторую (если не первую) машину! Но не попадает ли она под статью 12.5.1? Ведь это тоже в некоторой степени доработка. Отвечает юрист.

