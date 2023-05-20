Двойные штрафы, законность сеточки, отлов машин с подложными номерами и новый производитель. Важное за неделю

Рассказываем, как и когда камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО, какие проблемы может принести защитная сетка перед радиатором, как «Паутина» помогает искать машины с подложными номерами, какие машины начнут выпускать в Брянске и как снять с учёта уже утилизированный автомобиль без документов.
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Проверять наличие страховки планируют у машин, на которых совершили нарушение ПДД. Вместе со штрафом за провинность хотят выписывать и протокол за езду без ОСАГО. И такие постановления могут приходит по несколько раз в день.
Казалось бы, что может быть незаконного в сеточке в радиаторной решётке? Ведь дилеры ставят их на каждую вторую (если не первую) машину! Но не попадает ли она под статью 12.5.1? Ведь это тоже в некоторой степени доработка. Отвечает юрист.
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Брянский автодилер «БН-Моторс» займётся самостоятельным производством лёгких коммерческих автомобилей (LCV). Небольшой развозной грузовик для водителей с легковой категорией «В» планируют собирать из китайских машинокомплектов. Мы узнали подробности.
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