Chevrolet Onix в Казахстане оказался чуть дороже, чем Lada Vesta

В базовое оснащение Chevrolet Onix войдут две подушки безопасности, система курсовой устойчивости и АБС, а также кондиционер и медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и 4 динамиками. При этом 15-дюймовые колёса будут штампованными, а салон отделают тканью. В более дорогих исполнениях появятся парктроники, беспроводная зарядка, климат-контроль, подогрев всех сидений и 16-дюймовые диски.