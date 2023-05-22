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Средний размер автокредита в России достиг рекордного уровня

Chevrolet Onix в Казахстане оказался чуть дороже, чем Lada Vesta

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Дмитрий Елизаров

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Казахстанская компания Allur Motors обнародовала стоимость седана Onix местной сборки для локального рынка. По данным Kolesa.kz, цена на четырёхдверку будет начинаться с отметки 8 690 000 тенге. Это эквивалент 1,54 миллиона рублей по актуальному курсу, что примерно на 260 тысяч рублей выше предполагаемой базовой стоимости Lada Vesta NG в России.

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  • В двух самых доступных комплектациях казахстанский Chevrolet Onix получит двигатель объёмом 1,2 литра на 90 л.с. и 114 Нм в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. Три более дорогие по цене от 9 390 000 тенге (1,67 миллиона рублей) оснастят турбомотором того же объёма на 132 л.с. и 160 Нм, а сопровождаться двигатель будет классическим шестидиапазонным «автоматом».
  • В базовое оснащение Chevrolet Onix войдут две подушки безопасности, система курсовой устойчивости и АБС, а также кондиционер и медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и 4 динамиками. При этом 15-дюймовые колёса будут штампованными, а салон отделают тканью. В более дорогих исполнениях появятся парктроники, беспроводная зарядка, климат-контроль, подогрев всех сидений и 16-дюймовые диски.

О запуске производства седана на предприятии «СарыаркаАвтоПром» стало известно в середине мая. Onix, который должен заменить на местном рынке Chevrolet Nexia R3, собирают из машинокомплектов, которые в Казахстан поставляются с завода UzAuto. Что касается Lada Vesta, то официальные цены на перезапущенный флагман АвтоВАЗ должен объявить до конца мая.

Чуть сэкономить на Lada Vesta или переплатить за Chevrolet Onix?

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