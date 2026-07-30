В Конституционный суд обратилась компания «ВСКД премиум», которая представляет интересы Jaguar Land Rover и Haval. Она просит проверить трактовку условия, при котором у автомобиля (технически сложного товара) возникает право на возврат. Речь идёт о норме п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», где сказано, что покупатель вправе вернуть деньги, если из-за неоднократных поломок он не мог пользоваться машиной «в течение каждого гарантийного срока» в совокупности более чем 30 дней.

Формулировка допускает два прочтения. Первое — буквальное: 30 дней ремонта должны набраться в каждом году гарантии. Второе — то, которое закрепила судебная практика (в том числе Верховный суд): достаточно, чтобы 30 дней накопились суммарно за весь срок гарантии.

Как рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе «Грейт Волл Мотор Рус», текущая судебная практика расходится с буквальным смыслом нормы права. Формулировку «в течение каждого года гарантийного срока», по мнению представителей бренда, следует толковать как «в каждом из нескольких лет», тогда как в судебной практике преобладает толкование, согласно которому «в каждом» означает «в любом из нескольких лет».

Например, если гарантия на автомобиль — 5 лет, то возврат можно осуществить, если в каждом году из 5 лет машина находилась в ремонте 31 день. Если в первый год автомобиль ремонтировали 32 дня, но в последующие годы с ним не было проблем, права на возврат у владельца нет.

При этом, как пояснили в компании, суть условия «невозможность пользоваться автомобилем» как раз содержится в п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

«Данное положение следует понимать так, что потребитель не имеет возможности использовать автомобиль по назначению из-за неоднократного проведения гарантийных ремонтов», — отметили в компании.

По мнению автоконцернов, судебная практика создаёт неопределённость и позволяет взыскивать крупные суммы даже при относительно умеренных проблемах. Это поощряет злоупотребления, когда владелец машины копит дни ремонта в разные годы и требует выплаты. Производители считают, что технически сложные товары требуют иного подхода: частые мелкие ремонты не должны автоматически давать право на возврат всей стоимости.

В качестве примера можно привести дело № 2-4003/2024, когда Раменский городской суд отказал покупателю в возврате автомобиля, но Мособлсуд отменил это решение и обязал «ВСКД премиум» выплатить владельцу более 15 миллионов рублей, включая стоимость автомобиля, неустойку и компенсацию морального вреда. ВС РФ отказал представителям бренда в обжаловании этого решения.