Автоконцерны Haval и Jaguar Land Rover добились рассмотрения своей жалобы в Конституционном суде РФ. Их цель — изменить правило, по которому покупатель может вернуть машину, если она провела в ремонте больше 30 дней. Если суд встанет на сторону производителей, вернуть бракованный автомобиль станет почти нереально, даже при серьёзных проблемах. Разбираемся, в чём подвох и что делать автовладельцам.
В чём суть судебного спора
В Конституционный суд обратилась компания «ВСКД премиум», которая представляет интересы Jaguar Land Rover и Haval. Она просит проверить трактовку условия, при котором у автомобиля (технически сложного товара) возникает право на возврат. Речь идёт о норме п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», где сказано, что покупатель вправе вернуть деньги, если из-за неоднократных поломок он не мог пользоваться машиной «в течение каждого гарантийного срока» в совокупности более чем 30 дней.
Формулировка допускает два прочтения. Первое — буквальное: 30 дней ремонта должны набраться в каждом году гарантии. Второе — то, которое закрепила судебная практика (в том числе Верховный суд): достаточно, чтобы 30 дней накопились суммарно за весь срок гарантии.
Как рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе «Грейт Волл Мотор Рус», текущая судебная практика расходится с буквальным смыслом нормы права. Формулировку «в течение каждого года гарантийного срока», по мнению представителей бренда, следует толковать как «в каждом из нескольких лет», тогда как в судебной практике преобладает толкование, согласно которому «в каждом» означает «в любом из нескольких лет».
Например, если гарантия на автомобиль — 5 лет, то возврат можно осуществить, если в каждом году из 5 лет машина находилась в ремонте 31 день. Если в первый год автомобиль ремонтировали 32 дня, но в последующие годы с ним не было проблем, права на возврат у владельца нет.
При этом, как пояснили в компании, суть условия «невозможность пользоваться автомобилем» как раз содержится в п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».
«Данное положение следует понимать так, что потребитель не имеет возможности использовать автомобиль по назначению из-за неоднократного проведения гарантийных ремонтов», — отметили в компании.
По мнению автоконцернов, судебная практика создаёт неопределённость и позволяет взыскивать крупные суммы даже при относительно умеренных проблемах. Это поощряет злоупотребления, когда владелец машины копит дни ремонта в разные годы и требует выплаты. Производители считают, что технически сложные товары требуют иного подхода: частые мелкие ремонты не должны автоматически давать право на возврат всей стоимости.
В качестве примера можно привести дело № 2-4003/2024, когда Раменский городской суд отказал покупателю в возврате автомобиля, но Мособлсуд отменил это решение и обязал «ВСКД премиум» выплатить владельцу более 15 миллионов рублей, включая стоимость автомобиля, неустойку и компенсацию морального вреда. ВС РФ отказал представителям бренда в обжаловании этого решения.
Смогут ли компании изменить закон
По мнению ведущего специалиста Европейской юридической службы Ореста Мацалы, предлагаемая автоконцернами норма представляется неразумной и противоречащей правовой природе гарантии.
Кроме того, юрист убеждён, что компания не добьётся успеха: подобное переосмысление закона нанесло бы серьёзный ущерб интересам автовладельцев и практически устранило применение правила о 30-дневном сроке ремонта в правоприменительной практике. «Недопустимо, чтобы это произошло», — подчеркнул эксперт.
По мнению юриста Василия Черепанова, бизнес уже жалуется на убытки, хотя законодательство сейчас работает в их интересах. Он напомнил, что с 1 февраля 2026 года в закон уже внесли изменения и теперь вернуть деньги можно только по фактической оплате по чеку.
«Забудьте о сегодняшней цене на рынке. Покупали машину пару лет назад за 2 миллиона, а сейчас она стоит 4? Вам вернут ровно 2. Автоконцерны уже экономят колоссальные бюджеты на этой разнице в ценах, но, видимо, аппетит приходит во время еды», — подчеркнул специалист.
У юриста нет сомнений, что предлагаемое правило о 30 днях поменяют в пользу бизнеса. «Но не унываем, остаётся ещё достаточно много возможностей для возврата некачественного автомобиля», — отмечает Черепанов.
Как сейчас можно вернуть автомобиль по гарантии
Как рассказал Журналу Авто.ру Орест Мацала, ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает особые условия для отказа от технически сложного товара ненадлежащего качества, если недостаток выявлен по истечении 15 дней с момента передачи товара потребителю. В частности, к таким условиям относятся:
- обнаружение существенного недостатка;
- нарушение установленных законом сроков устранения недостатков;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Если трактовка первых двух пунктов не вызывает затруднений, то третье основание действительно зачастую становится предметом судебных споров, подчеркнул юрист. Между тем Верховный суд РФ в «Обзоре судебной практики № 4 (2016)» уже дал разъяснения по этому вопросу, что потом подтвердилось в «Обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителей» в 2024 году.
«Суд прямо указал, что потребитель вправе отказаться от дальнейшего использования некачественного технически сложного товара и потребовать возврата уплаченной суммы, если он не мог пользоваться товаром в течение более 30 дней в любом году гарантийного срока вследствие устранения различных недостатков, в том числе при проведении предыдущих гарантийных ремонтов и передаче товара на новый ремонт», — рассказывает Мацала.
Таким образом, на сегодняшний день сложилась следующая практика: если в отношении автомобиля систематически возникают неполадки и владелец лишён возможности его эксплуатировать суммарно более 30 дней по разным причинам, он вправе отказаться от договора и требовать полного возмещения убытков.
Тем не менее автоконцерны, обратившись в Конституционный суд РФ, стремятся исключить возможность отказа от автомобиля в любой год гарантийного периода. Другими словами, сроки гарантийного ремонта хотят продлить и разнести на все годы гарантии.
«Иными словами, при трёхлетнем гарантийном сроке покупатель мог бы ссылаться на данное основание лишь при наличии суммарно 90 дней ремонта за весь период», — пояснил Орест Мацала.
Многие юристы сходятся во мнении, что жалоба автоконцернов может стимулировать КС РФ дать важные разъяснения против «потребительского экстремизма», то есть против злоупотребления правом со стороны покупателей, но полного пересмотра нормы о 30-дневном в сумме сроке гарантийного ремонта не будет. Предполагается, что Конституционный суд рассмотрит этот спор до конца текущего года.