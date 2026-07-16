Может ли дилер отказать в гарантийном ремонте, если бренд ушёл из России? Отвечает юрист

Согласно ст. 20 Закона «О защите прав потребителей», за устранением недостатков в пределах гарантийного срока потребитель может обратиться не только к изготовителю (производителю), но и к продавцу. Обратитесь в салон, где приобретали машину, он должен произвести ремонт по гарантии. Если вы воспользуетесь услугами какого-либо стороннего автосервиса, в дальнейшем в гарантийном обслуживании вам может быть отказано.

К продавцу лучше обращаться с официальным заявлением, которое нужно подать либо лично (и сохранить копию заявления с отметкой о принятии), либо направить почтой с описью вложения (квитанцию и опись сохранить). Это необходимо на случай, если продавец по какой-то причине откажется проводить гарантийный ремонт. Тогда придётся обратиться в суд с иском и уже в таком порядке обязать продавца отремонтировать автомобиль.