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Заставляют пройти грузовой техосмотр на пикапе: это законно? Отвечает юрист

На каких основаниях можно оспорить штраф за отказ проходить техосмотр
Разбор
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Собственники пикапов нередко сталкиваются с нюансами трактовки типа транспортного средства в российском законодательстве. Нашему читателю инспектор ГИБДД выписал штраф за отсутствие техосмотра, пояснив, что пикап относится к грузовикам, поэтому должен проходить техосмотр ежегодно. Прав ли инспектор? Отвечает юрист.

«Получил штраф 2000 рублей за отсутствие диагностической карты (техосмотра) на пикап массой до 3,5 тонны, оформленный на физическое лицо и не используемый в коммерческой деятельности. В свидетельстве о регистрации указан тип «грузовой бортовой», а грузовые автомобили обязаны ежегодно проходить техосмотр. Прав ли инспектор?»

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Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

В данном случае имеет первостепенное значение не то, используется транспортное средство в коммерческой деятельности или нет, а его тип, указанный в свидетельстве о регистрации. А периодичность проведения технического осмотра устанавливается ст. 15 ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств».

В соответствии с п. 7 этой статьи от техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с перевозкой пассажиров и работой в такси.

Но в данном случае речь идёт о «грузовом бортовом» транспортном средстве. Если есть законные подтверждения того, что масса вашего пикапа составляет менее 3,5 тонны, штраф можно оспорить, так как для этой категории частотность прохождения техосмотра составляет каждые два года по истечении 4 лет с момента выпуска. Если подтверждений по массе нет, то штраф оспорить не получится, так как транспортное средство по документам проходит как грузовое. 

Если же вы не согласны с указанным в документах самим типом транспортного средства, можно пройти техническую экспертизу и при наличии соответствующего заключения внести изменения в документы на автомобиль, определив его в легковой тип.

К какому типу транспортных средств относится пикап?

Большой легковой автомобиль
Скорее, уже грузовой
Зависит от его веса и предназначения

Иллюстрация на обложке: Семён Митченко

#Законы и штрафы#Пикапы#Разбираемся с юристом#Техосмотр
4
Комментарии
Комментарии9
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12 августа 2025
Автор не вороши архивы, или только сам сегодня узнал.
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5 сентября 2025
Весьма спорное разъяснение.
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4
20 сентября 2025
У меня Форд -Транзит ,грузопассажирский ,до 3,5 тонн ,заставляют проходить техосмотр,хотя он не коммерческого использования
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21 сентября 2025
игорь с, не имеют права
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13 октября 2025
игорь с, см.ниже.
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25 сентября 2025
Пикапы регистрируют под категорию С что бы меньше платить налог, но государство не дремлет и копеечку не упустит)))
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1
4 октября 2025
категория ни при чем. Если в свидетельстве указано - n1, n2 - техосмотр надо проходить. Если м1 - это легковой. И такой нюанс - если не дай Бог случится дтп, страховая может повесить на вас возьмещение при отсутствии страховки.
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1
9 октября 2025
Есть письмо Минтранса России от 01.07.2015 под номером АЦ - 4/8202 О классификации транспортных средств типа PickUp. Специально дано разъяснение именно про пикапы. Чётко и по полочкам. И что на это скажет автор?
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13 октября 2025
есть правило отнесения авто к "легковому" или "грузовому" - масса пассажиров/масса перевозимого груза= если больше 1, то это легковой, меньше - грузовой. нормативная масса 1 пассажира принята 70кг. водитель отнесен к части авто. это правило не учитывают инструкции ГАИ, но побороться в суде можно.
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