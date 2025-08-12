В данном случае имеет первостепенное значение не то, используется транспортное средство в коммерческой деятельности или нет, а его тип, указанный в свидетельстве о регистрации. А периодичность проведения технического осмотра устанавливается ст. 15 ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств».

В соответствии с п. 7 этой статьи от техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с перевозкой пассажиров и работой в такси.

Но в данном случае речь идёт о «грузовом бортовом» транспортном средстве. Если есть законные подтверждения того, что масса вашего пикапа составляет менее 3,5 тонны, штраф можно оспорить, так как для этой категории частотность прохождения техосмотра составляет каждые два года по истечении 4 лет с момента выпуска. Если подтверждений по массе нет, то штраф оспорить не получится, так как транспортное средство по документам проходит как грузовое.

Если же вы не согласны с указанным в документах самим типом транспортного средства, можно пройти техническую экспертизу и при наличии соответствующего заключения внести изменения в документы на автомобиль, определив его в легковой тип.