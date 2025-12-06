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Российские автозаводы, которые оказались никому ненужными

Рассказываем о четырёх автомобильных заводах, которые закрылись
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За последние 15–20 лет на волне стремительного роста автомобильного рынка в России было построено множество автозаводов, но некоторые из них со временем пришлось закрыть. Рассказываем, какие некогда крупные предприятия больше не выпускают автомобили и почему.

Derways

  • Где: город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика.

  • Мощность: 100 тысяч автомобилей в год.

  • Какие автомобили производили: «Дервейс-3131» («Ковбой»), «Дервейс-313120 Шаттл», «Дервейс-313150 Аврора», «Дервейс-313130 Ленд Краун», «Дервейс-313140 Саладин» и «Дервейс-233300 Плутус», Chery Tiggo 5 и Tiggo 3, Haima 3, Geely MK, MK Cross, Emgrand; Great Wall Hover; Lifan Breez, Solano, Smily.

  • Когда закрылся: 2018 год.

Завод Derways официально запущен в 2004 году — это было первое частное автопредприятие в России. Стартовой моделью стал автомобиль собственной разработки «Дервейс-3131» («Ковбой»), относительно недорогой внедорожник. Однако таких машин выпустили всего 800 штук. Позднее на заводе пытались наладить производство малоизвестных китайских автомобилей под своим брендом, но и эти проекты успеха не имели.

В 2007 году концепция изменилась: мощности завода были перенастроены на сборку автомобилей перспективных китайских брендов. Первой стала модель Lifan Breez. Позже на конвейер поставили модели Solano и Smily, ставшие объёмообразующими для всего производства. Помимо «Лифанов» в Черкесске собирали автомобили марок Chery, Geely, Great Wall и Haima.

Экономический кризис конца 2014 года вынудил предприятие сократить объёмы производства автомобилей вдвое. В 2016 году «Дервейс» был обвинён в уклонении от уплаты налогов и постепенно потерял всех заказчиков. В 2018 году завод завершил сборку автомобилей, в настоящий момент производство законсервировано.

Некоторые модели, которые выпускались на заводе Derways

Дервейс-3131 Ковбой
Дервейс-313150 Аврора
Lifan Breez
Lifan Smily
Lifan Solano
Chery Tiggo 3
Geely Emgrand
Geely MK Cross
Great Wall Hover
Haima 3
Дервейс-3131 Ковбой

Ford-Sollers

  • Где: город Всеволожск (Ленинградская область), Елабуга, Набережные Челны (республика Татарстан).

  • Мощность: 362 тысячи автомобилей в год.

  • Какие автомобили производили: Ford Focus, Mondeo, EcoSport, Explorer, Fiesta, Kuga, Transit.

  • Когда закрылся: 2019 год.

Завод во Всеволожске — одно из старейших иностранных автосборочных предприятий в России. Оно было открыто в 2002 году. Первая модель, которая встала на конвейер, — Focus первого поколения. Причём долгое время предприятие во Всеволожске оставалось единственным в Европе заводом Ford, на котором выпускались «Фокусы» со всеми типами кузова — трёх- и пятидверные хэтчбеки, седаны, универсалы. 

В 2007 году мощность завода была увеличена с 72 тысяч автомобилей в год до 125 тысяч. В 2009 году на конвейер встало семейство Mondeo. Позднее мощность предприятия довели до 162 тысяч автомобилей в год. 

Совместно с российской компанией Sollers Ford запустил ещё два завода — в Елабуге и Набережных Челнах, на которых собирались легковые и коммерческие автомобили. 

О своём уходе с российского рынка легковых автомобилей марка Ford объявила в марте 2019 года, а уже 20 июня 2019 года завод во Всеволожске официально закрылся. Предприятие будет продано на торгах.

Из трёх заводов производство сохранится только в Елабуге: там продолжится сборка коммерческих автомобилей семейства Transit. Кроме «Транзитов» на этом заводе выпускали Explorer и Kuga, а также двигатели для легковой линейки «Форд». Мощность предприятия составляла 85 тысяч автомобилей в год.

Некоторые модели, которые выпускались на заводах Ford-Sollers

Ford Focus
Ford Mondeo
Ford EcoSport
Ford Fiesta
Ford Explorer
Ford Kuga
Ford Focus

General Motors (GM)

  • Где: посёлок Шушары, Ленинградская область.

  • Мощность: 98 тысяч автомобилей в год.

  • Какие автомобили производили: Chevrolet Cruze и Opel Astra. В разные годы велась крупноузловая сборка Chevrolet Captiva, Tahoe и Trailblazer, а также Cadillac ATS, CTS и SRX.

  • Когда закрылся: 2015 год.

Один из заводов американского автоконцерна в России расположен в посёлке Шушары Ленинградской области. Второй, действующий, — СП «GM АвтоВАЗ» — в Тольятти, Самарская область. Открытие производства под Петербургом состоялось в ноябре 2008-го, объём инвестиций в проект около 300 миллионов долларов.

Ключевыми моделями завода GM в Шушарах стали соплатформенные Chevrolet Captiva и Cruze, а также Opel Antara и Astra. Позже была налажена крупноузловая сборка Chevrolet Tahoe и Trailblazer, а также Cadillac ATS, CTS и SRX.

Максимальная мощность предприятия на старте составляла 98 тысяч автомобилей в год, но в 2015 году автоконцерн планировал увеличить её в 2,5 раза — до 230 тысяч. Однако в марте 2015-го, в связи с низким спросом на автомобили концерна GM на фоне разгорающегося кризиса в России, компания приняла решение закрыть производство в Санкт-Петербурге и свернула продажи автомобилей Opel в России. 1 июля 2015 года завод был законсервирован.

В конце 2018-го появилась информация о том, что производство на заводе GM в Шушарах может возобновиться: на петербургском автозаводе хотят наладить сборку Сhevrolet Tahoe, Cadillac Escalade и ХТ5.

Некоторые модели, которые выпускались на заводе General Motors

Opel Astra
Chevrolet Cruze
Chevrolet Captiva
Chevrolet Tahoe
Chevrolet Trailblazer
Opel Astra

Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ)

  • Где: город Таганрог, Ростовская область.

  • Мощность: 180 тысяч автомобилей в год.

  • Какие автомобили производили: Citroen Berlingo, «Орион-М», Hyundai Accent, Elantra XD, Santa Fe, Sonata, Porter, Tagaz Aquila, C10, C100 (Vega) Master, Road Partner и Tager.

  • Когда закрылся: 2016 год.

Официальное открытие автосборочного предприятия в Таганроге состоялось в сентябре 1998 года, а первыми моделями, запланированными к выпуску на ТагАЗе, были выбраны Daewoo Leganza, Nubira и Lanos. Их собирались продавать под российскими названиями «Кондор», «Орион» и «Ассоль» соответственно. Однако в связи с экономическим кризисом 1998-го завод был законсервирован, а производство этих моделей так и не началось.

Лишь в 2000 году на предприятии наладили сборку 5-местного фургона «Орион-М» — лицензированной версии фургончика Citroen Berlingo MkI. Позднее здесь же выпускались модели Hyundai Accent, Hyundai Elantra XD, Santa Fe, Sonata и малотоннажный грузовик Hyundai Porter — до тех пор, пока Hyundai Motor Company не построила в России собственное производство.

В 2008 году ТагАЗ занялся выпуском двух рамных внедорожников — и вновь под собственной маркой. Это были модели Road Partner и Tager, которые производились по лицензии корейского бренда SsangYong. Донорами для новых моделей стали Musso и Korando соответственно.

Под конец жизни завод запустил ещё четыре собственные модели — седаны Tagaz C10 (локализованная копия JAC A138 Tojoy) и C100 (Vega), купе Tagaz Aquila и коммерческий малотоннажный грузовик Tagaz Master, однако спросом они практически не пользовались.

На пике деятельности предприятие было способно одновременно выпускать шесть моделей, а его проектная мощность составляла 180 тысяч автомобилей в год.

Однако в январе 2014 года компания после серии неудачных управленческих решений была признана банкротом, а в конце 2016-го завершился аукцион по продаже заводских корпусов и земли «ТагАЗа».

Некоторые модели, которые выпускались на заводе ТагАЗ

Citroen Berlingo
Hyundai Accent
Tagaz C10
Tagaz C100 (Vega)
Tagaz Aquila
Tagaz Tager
Tagaz Road Partner
Citroen Berlingo

Какой из заводов стоит вернуть к жизни?

Derways
Ford-Sollers
GM
ТагАЗ
Никакой
#Рынок
Комментарии
Комментарии1
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6 декабря 2025
я бы восстановил все
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