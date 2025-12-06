Российские автозаводы, которые оказались никому ненужными

Завод Derways официально запущен в 2004 году — это было первое частное автопредприятие в России. Стартовой моделью стал автомобиль собственной разработки «Дервейс-3131» («Ковбой»), относительно недорогой внедорожник. Однако таких машин выпустили всего 800 штук. Позднее на заводе пытались наладить производство малоизвестных китайских автомобилей под своим брендом, но и эти проекты успеха не имели.

В 2007 году концепция изменилась: мощности завода были перенастроены на сборку автомобилей перспективных китайских брендов. Первой стала модель Lifan Breez. Позже на конвейер поставили модели Solano и Smily, ставшие объёмообразующими для всего производства. Помимо «Лифанов» в Черкесске собирали автомобили марок Chery, Geely, Great Wall и Haima.

Экономический кризис конца 2014 года вынудил предприятие сократить объёмы производства автомобилей вдвое. В 2016 году «Дервейс» был обвинён в уклонении от уплаты налогов и постепенно потерял всех заказчиков. В 2018 году завод завершил сборку автомобилей, в настоящий момент производство законсервировано.

Некоторые модели, которые выпускались на заводе Derways