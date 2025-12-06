Российские автозаводы, которые оказались никому ненужными

За последние 15–20 лет на волне стремительного роста автомобильного рынка в России было построено множество автозаводов, но некоторые из них со временем пришлось закрыть. Рассказываем, какие некогда крупные предприятия больше не выпускают автомобили и почему.
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Derways
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Где: город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика.
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Мощность: 100 тысяч автомобилей в год.
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Какие автомобили производили: «Дервейс-3131» («Ковбой»), «Дервейс-313120 Шаттл», «Дервейс-313150 Аврора», «Дервейс-313130 Ленд Краун», «Дервейс-313140 Саладин» и «Дервейс-233300 Плутус», Chery Tiggo 5 и Tiggo 3, Haima 3, Geely MK, MK Cross, Emgrand; Great Wall Hover; Lifan Breez, Solano, Smily.
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Когда закрылся: 2018 год.
Завод Derways официально запущен в 2004 году — это было первое частное автопредприятие в России. Стартовой моделью стал автомобиль собственной разработки «Дервейс-3131» («Ковбой»), относительно недорогой внедорожник. Однако таких машин выпустили всего 800 штук. Позднее на заводе пытались наладить производство малоизвестных китайских автомобилей под своим брендом, но и эти проекты успеха не имели.
В 2007 году концепция изменилась: мощности завода были перенастроены на сборку автомобилей перспективных китайских брендов. Первой стала модель Lifan Breez. Позже на конвейер поставили модели Solano и Smily, ставшие объёмообразующими для всего производства. Помимо «Лифанов» в Черкесске собирали автомобили марок Chery, Geely, Great Wall и Haima.
Экономический кризис конца 2014 года вынудил предприятие сократить объёмы производства автомобилей вдвое. В 2016 году «Дервейс» был обвинён в уклонении от уплаты налогов и постепенно потерял всех заказчиков. В 2018 году завод завершил сборку автомобилей, в настоящий момент производство законсервировано.
Некоторые модели, которые выпускались на заводе Derways
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Ford-Sollers
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Где: город Всеволожск (Ленинградская область), Елабуга, Набережные Челны (республика Татарстан).
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Мощность: 362 тысячи автомобилей в год.
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Какие автомобили производили: Ford Focus, Mondeo, EcoSport, Explorer, Fiesta, Kuga, Transit.
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Когда закрылся: 2019 год.
Завод во Всеволожске — одно из старейших иностранных автосборочных предприятий в России. Оно было открыто в 2002 году. Первая модель, которая встала на конвейер, — Focus первого поколения. Причём долгое время предприятие во Всеволожске оставалось единственным в Европе заводом Ford, на котором выпускались «Фокусы» со всеми типами кузова — трёх- и пятидверные хэтчбеки, седаны, универсалы.
В 2007 году мощность завода была увеличена с 72 тысяч автомобилей в год до 125 тысяч. В 2009 году на конвейер встало семейство Mondeo. Позднее мощность предприятия довели до 162 тысяч автомобилей в год.
Совместно с российской компанией Sollers Ford запустил ещё два завода — в Елабуге и Набережных Челнах, на которых собирались легковые и коммерческие автомобили.
О своём уходе с российского рынка легковых автомобилей марка Ford объявила в марте 2019 года, а уже 20 июня 2019 года завод во Всеволожске официально закрылся. Предприятие будет продано на торгах.
Из трёх заводов производство сохранится только в Елабуге: там продолжится сборка коммерческих автомобилей семейства Transit. Кроме «Транзитов» на этом заводе выпускали Explorer и Kuga, а также двигатели для легковой линейки «Форд». Мощность предприятия составляла 85 тысяч автомобилей в год.
Некоторые модели, которые выпускались на заводах Ford-Sollers
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General Motors (GM)
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Где: посёлок Шушары, Ленинградская область.
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Мощность: 98 тысяч автомобилей в год.
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Какие автомобили производили: Chevrolet Cruze и Opel Astra. В разные годы велась крупноузловая сборка Chevrolet Captiva, Tahoe и Trailblazer, а также Cadillac ATS, CTS и SRX.
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Когда закрылся: 2015 год.
Один из заводов американского автоконцерна в России расположен в посёлке Шушары Ленинградской области. Второй, действующий, — СП «GM АвтоВАЗ» — в Тольятти, Самарская область. Открытие производства под Петербургом состоялось в ноябре 2008-го, объём инвестиций в проект около 300 миллионов долларов.
Ключевыми моделями завода GM в Шушарах стали соплатформенные Chevrolet Captiva и Cruze, а также Opel Antara и Astra. Позже была налажена крупноузловая сборка Chevrolet Tahoe и Trailblazer, а также Cadillac ATS, CTS и SRX.
Максимальная мощность предприятия на старте составляла 98 тысяч автомобилей в год, но в 2015 году автоконцерн планировал увеличить её в 2,5 раза — до 230 тысяч. Однако в марте 2015-го, в связи с низким спросом на автомобили концерна GM на фоне разгорающегося кризиса в России, компания приняла решение закрыть производство в Санкт-Петербурге и свернула продажи автомобилей Opel в России. 1 июля 2015 года завод был законсервирован.
В конце 2018-го появилась информация о том, что производство на заводе GM в Шушарах может возобновиться: на петербургском автозаводе хотят наладить сборку Сhevrolet Tahoe, Cadillac Escalade и ХТ5.
Некоторые модели, которые выпускались на заводе General Motors
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Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ)
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Где: город Таганрог, Ростовская область.
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Мощность: 180 тысяч автомобилей в год.
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Какие автомобили производили: Citroen Berlingo, «Орион-М», Hyundai Accent, Elantra XD, Santa Fe, Sonata, Porter, Tagaz Aquila, C10, C100 (Vega) Master, Road Partner и Tager.
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Когда закрылся: 2016 год.
Официальное открытие автосборочного предприятия в Таганроге состоялось в сентябре 1998 года, а первыми моделями, запланированными к выпуску на ТагАЗе, были выбраны Daewoo Leganza, Nubira и Lanos. Их собирались продавать под российскими названиями «Кондор», «Орион» и «Ассоль» соответственно. Однако в связи с экономическим кризисом 1998-го завод был законсервирован, а производство этих моделей так и не началось.
Лишь в 2000 году на предприятии наладили сборку 5-местного фургона «Орион-М» — лицензированной версии фургончика Citroen Berlingo MkI. Позднее здесь же выпускались модели Hyundai Accent, Hyundai Elantra XD, Santa Fe, Sonata и малотоннажный грузовик Hyundai Porter — до тех пор, пока Hyundai Motor Company не построила в России собственное производство.
В 2008 году ТагАЗ занялся выпуском двух рамных внедорожников — и вновь под собственной маркой. Это были модели Road Partner и Tager, которые производились по лицензии корейского бренда SsangYong. Донорами для новых моделей стали Musso и Korando соответственно.
Под конец жизни завод запустил ещё четыре собственные модели — седаны Tagaz C10 (локализованная копия JAC A138 Tojoy) и C100 (Vega), купе Tagaz Aquila и коммерческий малотоннажный грузовик Tagaz Master, однако спросом они практически не пользовались.
На пике деятельности предприятие было способно одновременно выпускать шесть моделей, а его проектная мощность составляла 180 тысяч автомобилей в год.
Однако в январе 2014 года компания после серии неудачных управленческих решений была признана банкротом, а в конце 2016-го завершился аукцион по продаже заводских корпусов и земли «ТагАЗа».