Факты о китайском автопроме, которые вы могли не знать

Первый китайский автомобиль появился очень поздно

Главный претендент на звание пионера всех китайских автомобилей — грузовик Ming Sheng 75, представленный весной 1931 года. Только представьте: на американских заводах Ford Motor Company в тот год собрали уже более полумиллиона автомобилей! Массовое производство машин давно наладили в Европе и Японии, и даже в СССР полным ходом строили гигантский ГАЗ. В Китае же только-только сподобились на первую «полуторку».

Да и собственной китайской разработкой её не назовёшь. Крёстный отец Ming Sheng 75 — американский инженер Даниэль Майерс из компании Relay Trucks. Именно он по просьбе китайских заказчиков, обратившихся в фирму из Огайо, помог наладить в Шэньяне локальную сборку грузовиков на базе модели Relay S11B.