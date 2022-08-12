Факты о китайском автопроме, которые вы могли не знать

Мы уже привыкли оценивать автомобильную промышленность Китая с позиции силы: самый большой рынок сбыта, самые большие объёмы выпуска автомобилей и так далее. Короче — всё самое-самое-самое. Хотя ещё совсем недавно автопром считался едва ли не самой отсталой отраслью Китайской Народной Республики. Рассказываем об автомобильной промышленности КНР в малоизвестных фактах.
Первый китайский автомобиль появился очень поздно
Главный претендент на звание пионера всех китайских автомобилей — грузовик Ming Sheng 75, представленный весной 1931 года. Только представьте: на американских заводах Ford Motor Company в тот год собрали уже более полумиллиона автомобилей! Массовое производство машин давно наладили в Европе и Японии, и даже в СССР полным ходом строили гигантский ГАЗ. В Китае же только-только сподобились на первую «полуторку».
Да и собственной китайской разработкой её не назовёшь. Крёстный отец Ming Sheng 75 — американский инженер Даниэль Майерс из компании Relay Trucks. Именно он по просьбе китайских заказчиков, обратившихся в фирму из Огайо, помог наладить в Шэньяне локальную сборку грузовиков на базе модели Relay S11B.
Развитие китайского автопрома надолго задержала война
Причём не Вторая мировая, а японо-китайская. Она началась в 1937-м, а завершилась только в 1945-м. После окончания военных действий Китай основательно сдружился с Советским Союзом. Не будет преувеличением сказать, что именно СССР стоял у истоков массового выпуска китайских автомобилей.
Забудьте про Ming Sheng 75: по-настоящему первым массовым автомобилем КНР следует считать другой грузовик — Jiefang CA-30. «Цзефань», что означает «освобождение», был копией советского ЗИС-150. И таких творческих переосмыслений в китайском автопроме наберётся изрядно. Вспомним хотя бы Nanjing NJ130 («Нанкин»), в облике которого легко узнаются контуры ГАЗ-51.
Китайской могла стать и «Волга» ГАЗ-21
Могла, да не стала — освоение производства любимой машины Юрия Деточкина пришлось на период охлаждения советско-китайских отношений. Поэтому дальше двух с половиной сотен седанов Dongfanghong BJ760, собранных на заводе FAW, дело не пошло. Хотя родственные связи очевидны даже на фото.
С военным внедорожником Beijing BJ212 получилось ещё интереснее. Этот вездеход в Китае создавали, опираясь на наработки советского ГАЗ-69 и перспективного на тот момент УАЗ-469. При этом в строй 212-й встал даже быстрее советского УАЗика! Если массовое производство Beijing BJ212 стартовало в 1965 году, то 469-й, влияние которого на конструкцию и даже дизайн китайского вездехода невозможно не заметить, доберётся до конвейера только к 1972-му.
С легковыми автомобилями китайцам помогли американцы
Советская помощь китайскому автопрому по большей части ограничивалась грузовиками и военными автомобилями. А история массового производства легковушек началась благодаря американцам. Причём вряд ли вы угадаете автомобильную компанию США, которая первая подружилась с китайцами.
Нет, она не имеет никакого отношения к империям General Motors, Ford или Chrysler. В далёком 1983-м 20-летний контракт на выпуск автомобилей в столице Китая подписала American Motors Corporation (AMC): четвёртая по величине автомобильная фирма Соединённых Штатов на тот момент ещё сохраняла независимость. Первой же китайской иномаркой стал Jeep Cherokee легендарного поколения XJ. Ещё через год собственное производство в Шанхае начнёт организовывать Volkswagen, а французская Peugeot развернётся в Гуанчжоу — провинциальном центре на юге Китая. Кто бы мог подумать, к чему спустя 30 лет приведёт примитивная отвёрточная сборка.
Недавно Китай опередил и США, и Японию
Теперь от исторических фактов перейдём к любопытным цифрам. В 2010 году Китай впервые со времён «Форд-Т» опередил Соединенные Штаты по размеру рынка. В том же году КНР потеснила Японию с позиции крупнейшей автопромышленной нации (1-е место в мире по выпуску автомобилей в годовом исчислении). Наконец, Германия уступила Китаю позицию лидера по экспортным поставкам.
Вполне естественно, что китайских покупателей можно назвать и самыми избалованными в мире. На местном рынке ещё в 2016 году было представлено 130 автомобильных брендов, которые предлагали клиентам 952 модели! И это не считая вариантов исполнения одной модели с разным типом кузова.
Китайский рынок ещё далёк от насыщения
Сложно поверить, но это действительно так. В середине 1980-х на 6 миллионов населения КНР приходился один частный легковой автомобиль. Это не опечатка. Одна машина на 6 миллионов человек! В Японии на тот момент соотношение выглядело как 1 автомобиль на 5 человек, а в США — один к двум.
Спустя всего 10 лет пропорции изменились. В 1995-м одна машина приходилась на 552 китайца, а спустя ещё 13 лет стало уже 9 автомобилей на 1000 человек. Сейчас этот показатель немного не дотягивает до соотношения — одна машина на пятерых. И даже несмотря на это, до Западной Европы, Японии и особенно США (свыше 800 машин на тысячу человек) Китаю пока ещё неблизко. А это значит, что ёмкость рынка далека от насыщения.
КНР вот-вот станет мировым лидером по электромобилям
Лидерство Китая в производстве автомобилей уже давно не вызывает удивления. Поэтому не сомневаемся, что ведущие позиции Китайской Народной Республики в производстве электромобилей станут для вас шоком. В 2022-м китайский бренд BYD имеет шансы обойти «Теслу» Илона Маска в номинации «Самый массовый в мире производитель электрокаров».
В первом полугодии BYD уже сместил группу Volkswagen со второй строчки хит-парада «электричек» и, судя по темпам роста, не собирается надолго задерживаться в звании вице-чемпиона. Причём речь только о полноценных электромобилях. Если в статистику добавить ещё и подключаемые гибриды, то BYD уже номер один в мире!
В Китае есть своя большая четвёрка автобрендов
Кстати, несмотря на лидерство в сегменте электрокаров, BYD не входит в число крупнейших автомобильных фирм Китая по общим объёмам выпуска, занимая лишь 10-е место по итогам 2021 года. Большая четвёрка автопрома КНР выглядит следующим образом: лидер — это SAIC Motor (5,3 миллиона проданных автомобилей). Далее идут First Automotive Works-FAW (3,5 миллиона), Dongfeng (3,2 миллиона) и Changan (2,3 миллиона).
Обратите внимание: никто из этих компаний в настоящий момент активно не представлен в России. Более знакомые нам Geely, Great Wall и Chery в списке самых-самых китайских автомобильных брендов занимают более скромные позиции — седьмое, восьмое и девятое места соответственно.
О лидере китайского рынка многие в России вообще ничего не слышали
Ну и напоследок раскроем тройку самых популярных автомобилей среди китайских покупателей. На третьем месте расположился хорошо знакомый в РФ Haval H6 — 370 тысяч проданных автомобилей в одном только 2021 году. Правда, речь о модели третьего поколения, которая дебютировала в 2020-м. В России предлагался второй H6.
Второй по продажам в Китае автомобиль прошлого года — это Volkswagen Lavida (391 тысяча). Среднеразмерный седан, близкий родственник Volkswagen Jetta. Обе модели построены на модульной платформе MQB.
Ну а первое место уверенно держит совершенно незнакомый в наших краях вэн Wuling Hongguang — 426 тысяч. Причём лидирует, как ни странно, версия с электромотором. Хотя и «Вулинг» с ДВС тоже входит в китайский топ-10 — 255 тысяч автомобилей и восьмое место.