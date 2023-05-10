Китайская замена Kia Cerato от Geely появилась в продаже на Авто.ру

На Авто.ру опубликовано несколько объявлений о продаже седанов Geely Emgrand 7 II — под этим именем известен представленный в Китае в 2021 году седан Emgrand четвёртого поколения. По габаритам эта модель сопоставима с ранее продававшимися в России седанами Kia Cerato и Hyundai Elantra. Оценивают автомобили с небольшими пробегами в диапазоне от 1780 000 до 2 149 000 рублей.
- Седаны, выставленные на продажу, выпущены как в 2022, так и в 2023 году. Заявленные пробеги — от 1 до 1121 километра, при этом от чисел на одометре цена не зависит. Все представленные экземпляры укомплектованы одинаковыми силовыми установками: это полуторалитровый атмосферный двигатель на 103 л.с. и 142 Нм, но сочетаться он может как с вариатором, так и с механической коробкой. С таким двигателем Geely Emgrand 7 II способен разогнаться до 175 км/ч.
- Габариты четырёхдверки — 4638х1820х1460 миллиметров при колёсной базе 2650 миллиметров.
- Седаны могут быть укомплектованы 17-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа, а также развитой медиасистемой с камерой заднего вида. В зависимости от уровня комплектации интерьер может быть отделан тканью либо кожей, в салоне устанавливаются кондиционер либо климат-контроль. Также оснащение Geely Emgrand 7 II подразумевает подушки безопасности, систему стабилизации и датчики давления в шинах.
- Большинство автомобилей имеется в наличии — находятся они в Москве или Санкт-Петербурге, однако имеются и предложения о поставках под заказ.
Geely Emgrand 7 II может появиться в России официально. В ноябре прошлого года сообщалось о планах белорусского предприятия «БелДжи» по организации сборки седана на собственных мощностях. В этом случае помимо местного рынка завод будет поставлять четырёхдверки и на экспорт.
Неплохая замена корейским седанам, верно?
Да, выглядит стильно и относительно недорого
Только моторчик бы помощнее
Нет, до Kia и Hyundai пока не доросли
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