Китайская замена Kia Cerato от Geely появилась в продаже на Авто.ру

Седаны, выставленные на продажу, выпущены как в 2022, так и в 2023 году. Заявленные пробеги — от 1 до 1121 километра, при этом от чисел на одометре цена не зависит. Все представленные экземпляры укомплектованы одинаковыми силовыми установками: это полуторалитровый атмосферный двигатель на 103 л.с. и 142 Нм, но сочетаться он может как с вариатором, так и с механической коробкой. С таким двигателем Geely Emgrand 7 II способен разогнаться до 175 км/ч.