Дальнобойный гибридный кроссовер Skywell HT-i для России: раскрыты цены и комплектации

Исполнение Luxury стоит уже 4 790 000 рублей. В этом случае переплата в основном обоснована более ёмкой батареей, увеличивающей запас хода примерно в полтора раза. Кроме того, такой кроссовер получит лазерные фары, систему быстрой зарядки и разъём для подключения внешних энергопотребителей, а в салоне появятся 9 динамиков Skyworth Movie.