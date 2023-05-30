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Дальнобойный гибридный кроссовер Skywell HT-i для России: раскрыты цены и комплектации

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Дмитрий Елизаров

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Марка Skywell объявила стоимость кроссовера HT-i с подзаряжаемой гибридной установкой для российского рынка. 4,7-метровый вседорожник, способный проехать на полностью заряженной батарее и полном баке до 1267 километров, оценили в нашей стране минимум в 3 990 000 рублей. Это примерно на полмиллиона дешевле уже продающегося у нас полностью электрического Skywell ET5.

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  • Базовая комплектация вседорожника называется Comfort. В неё включены 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамная крыша, климат-контроль и две подушки безопасности. Медиасистема получит 12,8-дюймовый экран, камеру заднего вида и 8 динамиков, а помогать водителю будут система динамической стабилизации и ассистент контроля усталости.
  • Исполнение Premium за 4 450 000 рублей отличается 19-дюймовыми дисками, камерами кругового обзора и беспроводной зарядкой. Число подушек увеличено до шести, в салоне появится атмосферная подсветка. Кроме того, на этом уровне Skywell HT-i оснащается полноценным набором водительских ассистентов.
  • Исполнение Luxury стоит уже 4 790 000 рублей. В этом случае переплата в основном обоснована более ёмкой батареей, увеличивающей запас хода примерно в полтора раза. Кроме того, такой кроссовер получит лазерные фары, систему быстрой зарядки и разъём для подключения внешних энергопотребителей, а в салоне появятся 9 динамиков Skyworth Movie.

Характеристики Skywell HT-i для российского рынка были объявлены в середине мая. Кроссовер оснащается связкой из полуторалитрового ДВС на 103 л.с. и 135 Нм и электромотора, развивающего 177 л.с. и 300 Нм. До 100 км/ч новинка разгонится за 7,9 секунды, на электротяге проедет до 145 километров.

Для вас важен запас хода на одной зарядке/заправке?

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