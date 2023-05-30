Дальнобойный гибридный кроссовер Skywell HT-i для России: раскрыты цены и комплектации

Материал по теме
Главные новинки лета в России: от супергибрида до доступного седана
«Спорткар будущего» от Porsche покажут 8 июня
Марка Skywell объявила стоимость кроссовера HT-i с подзаряжаемой гибридной установкой для российского рынка. 4,7-метровый вседорожник, способный проехать на полностью заряженной батарее и полном баке до 1267 километров, оценили в нашей стране минимум в 3 990 000 рублей. Это примерно на полмиллиона дешевле уже продающегося у нас полностью электрического Skywell ET5.
Характеристики Skywell HT-i для российского рынка были объявлены в середине мая. Кроссовер оснащается связкой из полуторалитрового ДВС на 103 л.с. и 135 Нм и электромотора, развивающего 177 л.с. и 300 Нм. До 100 км/ч новинка разгонится за 7,9 секунды, на электротяге проедет до 145 километров.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий